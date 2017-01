Limitarea inflaţiei prin sprijin fiscal, un vis nerealist

Aşteptările referitoare la obţinerea unui sprijin semnificativ din partea politicii fiscale pentru contracararea presiunilor inflaţioniste sînt nerealiste, consideră analiştii Citibank, care aprobă tonul vigilent adoptat de Banca Naţională a României (BNR) în cel mai recent raport asupra inflaţiei. În opinia analiştilor, sînt trei motive pentru care BNR trebuie să continue să întărească politica monetară. În primul rînd, persistenţa excesului de cerere ridică o serie de temeri serioase, în special pe fondul existenţei unor dezechilibre externe serioase, se menţionează într-un raport al instituţiei de credit. În al doilea rînd, presiunile inflaţioniste rămîn ridicate, acest lucru fiind demonstrat de inflaţia CORE (care exclude preţurile administrate şi volatile) aflată pe un trend ascendent începînd din luna august a anului trecut. Al treilea motiv se referă la faptul că nu există perspective pentru obţinerea unui răspuns adecvat al politicii fiscale la presiunile inflaţioniste, în perspectiva alegerilor generale programate pentru acest an. Pornind de la acest scenariu, analiştii nu exclud creşterea dobînzii de politică monetară la 10,5% pe an, sau chiar peste acest nivel, faţă de 10,25% în prezent. Pentru finele acestui an, analiştii Citi anticipează o inflaţie care va depăşi uşor nivelul de 7%, comparativ cu 6,57% din decembrie 2007, peste prognoza revizuită a BNR, de 6,6%. Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, revizuirea în sus a inflaţiei a fost generată atît de presiunile din partea excesului de cerere, amplificate de accelerarea creşterii PIB din primul trimestru din 2008, dar şi de dinamica alertă a creşterii salariilor din sectorul bugetar şi de majorările preconizate ale pensiilor. Datele publicate la începutul acestei săptămîni de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că majorarea preţurilor de consum s-a accelerat la 0,69% în luna iulie, astfel că rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,04%, cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, avansul fiind determinat de scumpirea gazelor naturale şi a energiei electrice. Un nivel mai ridicat al inflaţiei a fost înregistrat în luna iulie a anului 2005, cînd rata s-a situat la 9,3%.