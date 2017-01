Limitatoare de viteză şi greutate pe străzile din Basarabi

Pe trei dintre străzile din oraşul Basarabi au fost amenajate limitatoare de viteză pentru autovehicule, din cauza tinerilor teribilişti care nu ţineau cont de limita de viteză impusă de lege şi apăsau prea tare pedala de acceleraţie. Aceste limitatoare au fost amenjate pe străzile Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu şi Aleea Liliacului, la cererea cetăţenilor care se tem de eventuale accidente de circulaţie cauzate de neatenţia şoferilor. De asemenea, administraţia locală din oraşul Basarabi a înnoit şi semnele de circulaţie din oraş, dar a şi instalat unele în plus, în zonele în care erau necesare. În altă ordine de idei, primarul Basarabiului, Nicolae Crivineanu, a spus că, avînd în vedere condiţiile meteorologice favorabile, în această perioadă se lucrează la reparaţia DC27C, drumul care face legătura între Basarabi şi Siminoc, pînă la întîlnirea cu drumul care duce la Valea Dacilor. Crivineanu a adăugat că lucrările se află aproape de final. “Turnăm un covor asfaltic pe o porţiune de 1.100 de metri şi am avut norocul ca vremea să ţină cu noi. Pentru că nu am putut realiza această lucrare numai cu fonduri proprii, Primăria neavînd suficienţi bani, am primit cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Constanţa“, a declarat Crivineanu, care a precizat că valoarea totală a acestei lucrări este de aprox. patru miliarde de lei vechi. Edilul şef a mai spus că pe această rută a instalat şi indicatoare de limitare a greutăţii mijloacelor de transport la 7,5 tone. “Drumul este foarte tentant, pentru că reprezintă o scurtătură între Basarabi şi Medgidia, iar şoferii camioanelor preferă acest traseu. Drumul este însă în administrarea noastră şi nu ne permitem să îl refacem la intervale scurte de timp. Poliţia comunitară din oraş are grijă să îi amendeze pe cei care nu ţin cont de indicatoarele postate pe marginea drumului, amenzile ajungînd pînă la 20 de milioane de lei vechi“, a mai spus Crivineanu.