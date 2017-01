Limuzine luxoase de 200.000 euro pentru șefimea BNR

SĂ FIE BENEFICII! Pachetele oferite șefimii Băncii Naționale a României (BNR) nu-s formate doar din salarii și bonusuri, ci și din alte beneficii. Unul dintre ele ar fi mașina de lux. Și nu, nu vorbim de „jeepulețele“ cu care se plimbă prin Mamaia cocalarii de la sat, ci de limuzine al căror preț poate ajunge la 170.000 - 200.000 euro. Iată, spre exemplu, că BNR anunță că vrea să achiziționeze cinci astfel de limuzine, dintre care două cu peste 450 cai putere, alocând, în total, „infima“ sumă de un milion de euro. „Cu o mașină care are peste 450 cai putere poți căra probabil lingouri de aur în portbagaj, până la Londra (și-acolo să le vinzi ieftin, că nu-ți pasă de bugetul național, ci de comisionul oferit vânzătorului). Bazându-ne pe istoria recentă, putem să intuim că un Mercedes S500, care are „doar“ 449 cai putere, nu se califică, după opinia pretențioasă a BNR. BMW 750i are „doar“ 445 cai putere. Nu se califică nici asta! Ce mai rămâne? Range Rover. Dar la o asemenea achiziție este musai să se primească și Range Rover-urile membrilor de familie (asta sugerează, cel puțin, istoria)“, comentează fostul bancher Lucian Isar. Anunțul în cauză a fost publicat pe SEAP (e-licitatie.ro), la 22 iulie, cu codul specific CPV 34100000-8 - asta ca să vezi cu ochii tăi că nu-i glumă.

TURNUL DE FILDEȘ, ZDRUNCINAT Oricum, avem aici al doilea scandal în nici șapte zile cu BNR în centrul atenției. E ciudat, nu-i așa, având în vedere că banca centrală e instituția în care românul are cea mai mare încredere, conform sondajelor. Același Isar arunca acum câteva zile bomba cu leafa lunară secretă de 40.000 euro a pensionarului Mugur Isărescu - „Deși BNR a cerut tăierea pensiilor și salariilor în 2010, veniturile guvernatorului nu au fost diminuate, ba chiar au crescut în timpul crizei economice. Nu-i o rușine ca cineva să câștige 40.000 euro pe lună la stat, în România, deși BNR a ratat obiectivul de inflație în 11 din ultimii 12 ani. E o rușine să ascunzi asta doar pentru a dezinforma în voie“. Culmea (ipocriziei) e că ascunderea salariului guvernatorului e 100% legală. Agenția Națională de Integritate primește fișe complete, cu toate veniturile, dar BNR are dreptul să nu le facă publice, ca urmare a unei prevederi din tratatul de aderare la UE. Și BNR cere-ntr-una transparență...