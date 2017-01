Linda Evangelista luptă pentru pensie alimentară

Supermodelul Linda Evangelista şi omul de afaceri François-Henri Pinault, în prezent soţul actriţei mexicane Salmei Hayek, s-au înfruntat, joi, în faţa unui tribunal new-yorkez, în legătură cu pensia alimentară pe care miliardarul francez va trebui să o plătească celebrului top model, pentru fiul lor de 5 ani. Atunci când Linda Evangelista i-a spus lui Pinault că era însărcinată cu copilul lui, în 2006, el i-a cerut să facă avort, a declarat avocatul top modelului, în prima zi a procesului prin care justiţia americană va stabili pensia alimentară care i se cuvine reclamantei. Această sumă ar putea bate toate recordurile din domeniu. Henri Pinault, în vârstă de 49 de ani, a negat această acuzaţie, însă a recunoscut că i-a spus fostei sale iubite că, dacă doreşte să păstreze copilul, atunci ei nu vor putea avea o relaţie. Linda Evangelista, au explicat avocaţii omului de afaceri francez, a întocmit o listă de cheltuieli lunare în valoare totală de 46.000 de dolari. Din această sumă, aceasta va plăti un bodyguard, un şofer şi o bonă care va avea grijă 24 de ore din 24 de micuţul Augustin. Avocatul modelului, William Beslow, a contestat această cifră dar nu a oferit nicio precizare despre suma solicitată de manechinul canadian, care a ajuns cu o întârziere de 15 minute la audiere, la Tribunalul pentru chestiuni familiale din Manhattan.

Timp de peste o oră, François-Henri Pinault, primul care a depus mărturie, a fost presat cu întrebări de avocatul William Beslow, care a subliniat faptul că este un bărbat incredibil de bogat şi l-a făcut pe omul de afaceri să descrie funcţiile pe care le deţine, firmele pe care le posedă în grupul PPR, al cărui patron este, numeroasele reşedinţe şi vacanţele luxoase petrecute cu ceilalţi trei copii ai săi, dar niciodată cu Augustin, născut în octombrie 2006. Omul de afaceri francez, care a vorbit în limba engleză şi nu a privit-o nicio secundă pe fosta sa iubită, în vârstă de 46 de ani, a declarat că avea o relaţie cu Linda Evangelista de doar patru luni şi că în realitate, cei doi au petrecut împreună doar şapte zile, în momentul în care top modelul l-a anunţat că era însărcinată. ”Am întrebat-o pe Linda ce intenţii are în legătură cu această sarcină, pentru că nu o cunoşteam prea bine”, a explicat Henri Pinault, adăugând că a respectat decizia fostei sale iubite. ”Nu am fost implicat în decizia ei de a avea un copil”, a spus acesta, afirmând că, în epocă, Linda Evangelista i-a spus că, dacă nu vrea să se implice în educaţia copilului, ea va înţelege acest lucru şi va avea grijă singură de el. François-Henri Pinault a recunoscut că acela a fost momentul în care s-a despărţit de Linda Evangelista. ”I-am spus însă că voi recunoaşte copilului, ceea ce am făcut şi că îmi voi asuma responsabilităţile, ceea ce am făcut”, a adăugat acesta.

François-Henri Pinault s-a căsătorit în 2009 cu actriţa Salma Hayek, cu care are o fiică, Valentina, în vârstă de 4 ani. Miliardarul francez mai are doi copii din prima sa căsătorie. Acesta a recunoscut ieri că nu a plătit pensie alimentară pentru Augustin, chiar dacă, a precizat el, a fost primul, în 2007, care a ridicat această problemă. A primit o propunere care nu era rezonabilă, a făcut o contrapropunere, fără să primească vreun răspuns, până la lansarea procedurii judiciare, anul trecut. Audierea patronului grupului PPR (care posedă firme de renume precum Saint-Laurent, Gucci, Sergio Rossi, Alexander McQueen, la Redoute, FNAC şi altele) a continuat vineri. Audierile vor dura patru zile, pe durata cărora Linda Evangelista va depune şi ea mărturie sub jurământ. Dacă va obţine pensia alimentară solicitată, aceasta va fi cea mai mare acordată vreodată de un tribunal new-yorkez, afirmă experţii americani. Până în prezent, acest record este deţinut de rapperul Sean Combs, cunoscut sub numele de scenă P. Diddy, care a fost condamnat în 2005 la plata unei pensii alimentare lunare de 19.000 de dolari, fostei sale iubite din liceu Misa Hylton Brim, cu care are un fiu de 18 ani, pe nume Justin.