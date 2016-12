Linda Perry s-a logodit!

Cântăreaţa şi compozitoarea Linda Perry, fosta solistă a grupului 4 Non Blondes, s-a logodit cu Sara Gilbert, prezentatoarea emisiunii de televiziune The Talk, a anunţat aceasta din urmă. Sara Gilbert, în vârstă de 38 de ani, care a interpretat rolul adolescentei rebele Darlene Conner în serialul de comedie din anii ‘90 “Roseanne”, a făcut acest anunţ în timpul ediţiei de luni a emisiunii The Talk, un talk-show TV cu şi despre femei, pe care l-a creat pentru postul CBS. Sara Gilbert are doi copii dintr-o relaţie anterioară cu producătoarea de televiziune Allison Adler.

Linda Perry, în vârstă de 47 de ani, este fosta solistă a trupei rock 4 Non Blondes, celebră graţie piesei “What\'s Up?” de pe albumul “Bigger, Better, Faster, More!” din 1993. După ce a părăsit trupa 4 Non Blondes, Linda Perry a înfiinţat două case de discuri şi a compus şi produs cântece de succes pentru alte cântăreţe celebre. Printre acestea se află Pink, a cărei piesă ajunsă pe primul loc în topul american “Get the Party Started” a fost produsă de Linda Perry. Printre ceilalţi artişti cu care Linda Perry a colaborat se află Christina Aguilera, care a avut un nr. 1 cu hitul “Beautiful”, Gwen Stefani cu piesa “What You Waiting For?” şi Grace Slick cu “Knock Me Out”. Linda Perry a avut, totodată, o contribuţie importantă în compunerea şi alcătuirea albumelor lansate de Courtney Love şi Kelly Osbourne şi l-a ajutat pe James Blunt să îşi distribuie discurile în SUA.