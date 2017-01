Lindsay Lohan, dată în judecată de o şoferiţă indignată

Starleta americană Lindsay Lohan a fost dată în judecată pentru comportament violent şi neglijenţă de o femeie care a fost pasager într-un automobil urmărit de starletă cu maşina pe cînd aceasta era sub influenţa alcoolului şi drogurilor. Tracie Rice spune că ar fi putut să moară în timpul acelei curse de maşini şi a cerut despăgubiri pentru că a fost supusă unui stres emoţional intens. Actriţa a fost de altfel arestată după respectiva cursă şi acuzată de poliţie de conducere sub influenţa alcoolului şi posesie de substanţe interzise. În plus, actriţa s-a urcat la volan deşi avea permisul de conducere suspendat.

Tracie Rice spune că în zorii zilei de 24 iulie a fost pasagerul unei maşini conduse de Michelle Peck, mama fostei asistente personale a lui Lindsay Lohan. Asistenta a anunţat-o pe starletă, cu cîteva ore înainte de cursă, că îşi dă demisia. Peck a condus maşina, urmărită de Lohan, pînă la un post de poliţie, unde ofiţerii au interogat persoanele implicate şi au arestat-o pe starletă. Arestarea a avut loc la doar cîteva zile după ce actriţa a plecat dintr-un centru de dezintoxicare avînd la mînă o brăţară de monitorizare a consumului de alcool.

În urmă cu o săptămînă, Lindsay Lohan, în vîrstă de 21 de ani, s-a internat pentru a treia oară anul acesta într-o clinică de dezintoxicare. Actriţa, care recent a putut fi văzută în “Georgia Rule” şi “I Know Who Killed Me”, a fost citată la tribunal pe 24 august şi riscă pedeapsa cu închisoarea. Starleta a ţinut prima pagină a ziarelor cu stilul ei de viaţă. La începutul lui decembrie 2006, purtătorul de cuvînt al actriţei a confirmat că aceasta ia parte la reuniuni ale Alcoolicilor Anonimi.