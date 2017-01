Lindsay Lohan îşi caută dreptatea în justiţie

După succesul lui Scarlett Johansson, şi starleta americană Lindsay Lohan i-a dat în judecată pe producătorii jocului video ”Grand Theft Auto V”, deoarece i-ar fi utilizat imaginea, fără permisiunea ei, pentru crearea unui personaj, se arată în documentele depuse ieri la un tribunal din New York. Lindsay Lohan a acuzat compania Take-Two Interactive Software Inc. din New York şi filiala sa Rockstar Games că i-au folosit imaginea în crearea personajului Lacey Jonas din jocul video. În plângerea depusă la Curtea Supremă din New York, Lindsay Lohan susţine că cele două companii au promovat personajul Lacey Jonas şi jocul video în care jucătorii trebuie să o salveze pe aceasta de paparazzi, cu câteva luni înainte de lansarea ”Grand Theft Auto V”. Potrivit avocaţilor actriţei, personajul Lacey Jonas ar fi împrumutat câteva trăsături ale actriţei, inclusiv vocea, imaginea şi ţinutele, iar în jocul video apare hotelul Chateau Marmont din West Hollywood, California, unde a locuit actriţa la un moment dat. Susţinând că jocul video încalcă dreptul la viaţă privată din legislaţia statului New York, Lindsay Lohan solicită compensaţii financiare a căror valoare nu a fost dată publicităţii.

Franciza ”Grand Theft Auto V”, lansată în urmă cu 16 ani, a câştigat numeroase premii şi a devenit extrem de populară în rândul pasionaţilor de jocuri video. Jocul ”Grand Theft Auto V” a fost lansat în septembrie 2013 şi a obţinut încasări de peste 800 de milioane de dolari în numai câteva zile.