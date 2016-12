Lindsay Lohan, persona non grata

Sosită în Los Angeles în miez de noapte, pentru a asista a doua zi la o nouă înfăţişare în procesul său, Lindsay Lohan a aflat pe pielea ei ce înseamnă oprobiul public. Actriţa, însoţită de mama ei, a fost refuzată de Hotelul Shutters din Santa Monica. Cele două nu au fost primite să se cazeze acolo, deoarece starleta are interdicţie în acest hotel, după ce în anul 2007 a vandalizat una din camere. Nici la Hotelul Loews din apropiere nu au avut mai mult noroc, sub pretextul că nu mai are camere disponibile. Conducerea nu a uitat că actriţa a cam întârziat să îşi plătească factura. Cert este că la tribunal, Lindsay Lohan s-a prezentat cu cearcăne şi este posibil să fi dormit în maşină...