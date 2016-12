Lindsay Lohan revine pe marile ecrane

Actriţa ale cărei probleme cu poliţia i-au umbrit cariera artistică în ultimii ani se va întoarce pe marile ecrane în comedia independentă „The Other Side”. Filmul, în care Lindsay Lohan va juca alături de Woody Harrelson şi de cÎntăreaţa canadiană Alanis Morissette, va prezenta povestea unei tinere cercetătoare, repartizată cu locul de muncă pe o insulă izolată, trăind în mijlocul unei comunităţi foarte excentrice, care ascunde secretul unei teribile tragedii, produsă cu mulţi ani înainte. Filmările vor debuta în luna octombrie, pe o insulă din largul statului american Massachusetts, în partea de nord-est a SUA. Acesta va fi primul rol important pentru Lindsay Lohan, în vîrstă de 22 de ani, după prestaţia ei din filmul „I Know Who Killed Me” din 2007, pentru care a fost recompensată cu trei premii Zmeura de Aur.

Nelipsită de la petrecerile hollywoodiene, ţintă favorită a paparazzi-lor, Lindsay Lohan este un fost copil-minune al studiourilor Disney, considerată drept una dintre cele mai promiţătoare tinere actriţe a generaţiei sale, a cărei carieră, însă, a cunoscut mai multe coborîşuri decît urcuşuri din 2005 şi pînă în prezent. Lindsay Lohan a fost în centrul atenţiei în 2007 după ce a fost arestată de două ori pentru conducere în stare de ebrietate şi după ce a petrecut un sejur de două luni într-o clinică de dezintoxicare. În plus, atunci cînd a fost arestată, poliţia a găsit în maşina vedetei şi mici cantităţi de droguri. Acest incident i-a atras, în august 2007, o condamnare la o zi de închisoare din care a efectuat doar 84 de minute şi la zece ore de muncă în folosul comunităţii. De asemenea, actriţa se află sub supraveghere judiciară pînă în 2010.