Lindsay Lohan s-a internat într-o clinică de dezalcoolizare

În ultima vreme a făcut vîlvă nu atît prin rolurile interpretate, ci prin petrecerile la care participa. Nici măcar nu are încă vîrsta legală pentru a consuma alcool în cluburi. Tînăra actriţă american a avut şi probleme de sănătate din cauza modului său de viaţă atît de zbuciumat fiind operată de apendicită. Lindsay Lohan nu a renunţat însă la distracţie şi de la spital cu escale prin cluburile de noapte pare să ajungă acum într-o clinică de dezalcoolizare. "Am luat decizia de a mă îngriji de starea sănătăţii mele. Vă mulţumesc pentru toate urările de bine pe care le-am primit, dar acum am nevoie de linişte aşa că vă rog să-mi respectaţi intimitatea", a precizat actriţa de doar 20 de ani într-o declaraţie dată publicităţii prin intermediul purtătorului său de cuvînt.

Se pare că Lindsay Lohan s-a internat în selecta clinică de reabilitare Wonderland Center din Los Angeles. Nu este prima încercare a tinerei vedete de a se îndepărta de alcool. În luna decembrie, Lindsay Lohan a participat la întîlniri ale Alcoolicilor Anonimi.

În luna iulie a anului trecut, Lindsay Lohan a fost ţinută sub supraveghere de medici pentru cîteva ore la un spital din Los Angeles după ce a leşinat pe platourile de filmare ale peliculei "Georgia Rule", de vină fiind se pare căldura excesivă şi deshidratarea. Tot în luna iulie, Lindsay Lohan a fost data afară de un producător hollywoodian pe motiv că starleta petrece prea mult timp pe la petreceri şi prea puţin timp pe platoul de filmare. De atunci şi-a fracturat încheietura unei mîini într-un incident suspect, la petrecerea unei prezentări de modă.