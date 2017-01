Lindsay Lohan şi Britney Spears fac programele de reabilitare să pară ineficiente

Vedete precum Lindsay Lohan şi Britney Spears nu respectă programele de reabilitare şi nu iau deloc în serios tratamentul, au declarat experţi americani. Lindsay Lohan a fost arestată marţi, pentru a doua oară, pentru şofat în stare de ebrietate, la doar cîteva zile după ce a plecat dintr-un centru de reabilitare avînd la mînă o brăţară de monitorizare a consumului de alcool. La rîndul ei, Britney Spears a petrecut în două rînduri mai puţin de o zi în centre de reabilitare, fiind internată pentru o lună a treia oară, după ce a avut o perioadă în care s-a comportat nepotrivit.

“Comportamentul lor transformă într-o glumă centrele de reabilitare şi acest lucru este foarte trist pentru că ele salvează sute de mii de persoane anual”, a declarat Harris Stratyner, psiholog al organizaţiei specializate în tratarea dependenţelor Caron. Lindsay Lohan, care are 21 de ani, a petrecut o lună într-un centru de reabilitare în ianuarie. După accidentul de maşină pe care l-a avut la 26 mai, ea s-a internat pentru încă şase săptămîni la un alt centru. La cîteva ore după ce starleta a fost arestată, avocatul lui Lindsay Lohan a declarat că aceasta nu a reuşit să facă faţă dependenţei şi are nevoie de îngrijiri medicale. În februarie, Britney Spears s-a internat într-un centru de reabilitare - pentru a treia oară într-o săptămînă - unde a petrecut cel puţin 30 de zile după ce a avut o perioadă în care a petrecut exagerat de mult şi a avut un comportament inadecvat, care a determinat-o să acţioneze extrem, inclusiv răzîndu-şi părul de pe cap. La încheierea tratamentului, cîntăreaţa a finalizat divorţul de Kevin Federline.

Pentru a evita reluarea dependenţei, pacienţii centrelor de reabilitare sînt sfătuiţi să se ferească de situaţiile riscante, inclusiv de persoanele care pot exercita presiuni asupra lor şi de locurile în care pot obţine droguri sau alcool. În plus, aceste persoane sînt sfătuite să limiteze stresul din viaţa lor şi să se implice în activităţi sănătoase. Majoritatea centrelor de tratament recomandă pacienţilor să urmeze un program în 12 paşi, care presupune o serie de întîlniri. Jon Morgenstern de la The National Center on Addiction and Substance Abuse al Universităţii Columbia a declarat că nu este anormal ca unele persoane să aibă nevoie de mai multe sesiuni de tratament, însă pacienţii care vin şi pleacă de la reabilitare în mod repetat pot fi suspectaţi că nu-şi iau în serios problema.