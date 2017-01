Lindsay Lohan şi Eddie Murphy, campioni la Zmeura de Aur

Sîmbătă seară s-au decernat premiile Zmeura de Aur pentru cea mai proastă actriţă şi, respectiv, cel mai prost actor, la cea de-a 28-a ediţie a evenimentui anual dedicat celor mai proaste filme americane sau prestaţii actoriceşti. Eddie Murphy a reuşit performanţa de a-şi însuşi Zmeura de Aur atît pentru cel mai prost actor, pentru rolul Norbit, cît şi pentru cel mai prost rol secundar feminin pentru rolul Rasputia şi masculin pentru Mr. Wong, toate pentru prestaţiile sale actoriceşti din “Norbit”. La rîndul său, starleta Lindsay Lohan a fost gratulată de două ori cu Zmeura de Aur, o dată pentru cea mai proastă actriţă pentru rolurile Aubrey şi Dakota şi pentru cel mai prost cuplu de pe marele ecran, ambele pentru “I Know Who Killed Me”. În acest thriller Lindsay Lohan joacă rolul unor surori gemene conectate psihic, în timp ce în “Norbit”, catalogată drept “o comedie îmbrăcată în latex şi lipsită aproape total de umor”, Eddie Murphy joacă trei roluri.

La această ediţie a celebrelor premii, ce preced Oscarurile, “I Know Who Killed Me” a obţinut un număr record de premii Zmeura de Aur, numai puţin de opt, la categoriile cel mai prost film, cel mai prost cuplu actoricesc de pe marele ecran, cel mai prost horror, cel mai prost regizor, cel mai prost scenariu şi cel mai prost rol principal feminin. “I Know Who Killed Me” a fost urmat, în top, de “Norbit” cu trei premii, toate adjudecate de Eddie Murphy şi “Daddy Day Camp”, care a primit premiul pentru cel mai prost sequel.