Linia PNŢCD: şerpuit-întins

Preşedintele PNŢCD Constanţa, Tudorel Chesoi, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că fostul lider al organizaţiei, Aurelian Pavelescu, nu a avut nicio strategie politică şi nu a făcut altceva decât să continue să dezbine partidul, în loc să se pronunţe pentru unificarea acestuia. „Ne-am pus mari speranţe în Pavelescu atunci când l-am susţinut, însă am sesizat că s-a plafonat. În plus nu a venit cu proiecte sau strategii politice, ci din contră, a încercat să vândă sediul vechi al partidului, la un preţ derizoriu“, a declarat Chesoi, adăugând că pentru un sediu de 600 mp, aflat în centrul capitalei, PNŢCD urma să încaseze doar 30.000 de euro. El a spus că, din cauza acţiunilor sale, Pavelescu a avut de pierdut în cadrul congresului organizat la sfârşitul săptămânii trecute, tot la iniţiativa sa. „Chiar el a lansat ideea organizării unui nou congres de partid, iar noi am profitat de această oportunitate pentru a-l schimba din funcţie. Dorinţa noastră a fost să unificăm cele două aripi ale partidului, iar Eugen Moiescu a depus o moţiune cu această temă“, a mai spus Chesoi, care a adăugat că 378 de membri cu drept de vot de la conferinţa naţională de alegeri au fost pentru varianta Moiescu. La nivel local, Chesoi a precizat că intenţionează să înfiinţeze organizaţii în cât mai multe localităţi, unde să atragă mai multe personalităţi marcante. Amuzant este că indiferent de şutul în fund pe care PNŢCD l-a primit de la PNL în mai multe rânduri, ţărăniştii, probabil masochişti de fel, încă mai speră că vor fi luaţi sub aripa protectoare liberală. Pe de altă parte, ei exlud orice alianţă sau înţelegere cu PSD sau PRM. „Excludem orice alianţă cu PSD sau PRM, însă dacă PNL se aliază cu PSD, mai discutăm“, a definit Chesoi, în câteva cuvinte, linia partidului.