Linii noi de transport public

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a adoptat, vineri, prelungirea şi înfiinţarea unor noi linii de transport public de persoane la nivelul întregului judeţ, proiect care face parte din Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008 - 2011, aprobat prin Hotărârea CJC nr. 95/2008. Hotărârea a fost iniţiată de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, care a subliniat că mulţi cetăţeni din judeţ şi-au exprimat dorinţa ca transportul public de călători să cuprindă întreg judeţul. „Consiliul Judeţean Constanţa este cel care coordonează şi urmăreşte transportul public de persoane în judeţ. Traseele şi licenţele au fost licitate de Ministerul Transporturilor, însă noi avem acum competenţa de a extinde trasee, de a mări graficul. De aceea am întrebat primarii din întreg judeţul dacă sunt mulţumiţi de actualele rute ale transportatorilor de călători. Unii au spus că sunt mulţumiţi, iar alţii au cerut extinderea traseelor, multiplicarea numărului de curse, astfel încât cât mai mulţi cetăţeni ai judeţului să beneficieze de transportul public de persoane. În acest sens, am înfiinţat, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, o linie nouă prin staţiunile din sudul litoralului, cu plecare din Mamaia şi continuând prin Constanţa - Eforie - Costineşti - Techirghiol - Olimp - Neptun - Jupiter Cap Aurora - Venus - Saturn - Mangalia - Vama Veche. De asemenea, au fost prelungite alte trasee şi am înfiinţat o staţie la Aeroportul Internaţional Mihai Kogălniceanu, aceasta fiind obligatorie pentru toate autovehiculele de călători care trec prin faţa aeroportului”, a spus Constantinescu.