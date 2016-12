Linişte după eşec la FC Farul

Eşecul înregistrat sâmbătă, pe teren propriu, 1-2 cu CS Buftea, în etapa a 10-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria 1, nu a agitat apele în tabăra celor de la FC Farul Constanţa, conducătorii grupării de pe litoral declarându-se mulţumiţi de atitudinea jucătorilor în timpul partidei.

„Chiar dacă am pierdut, sunt mulţumit de atitudinea jucătorilor. Au încercat, şi-au dorit, ne-am creat şi ocazii, dar nu a fost să fie. Este rău că acest eşec a venit după acea înfrângere de la Dinamo II Bucureşti, dar am încredere că tot ei vor fi cei care vor redresa situaţia. Mai sunt cinci etape din acest tur de campionat să se formeze echipa pe care ne-o dorim. Nu mi-e teamă de liga a treia, pentru că nu cred că se pune problema retrogradării. Toată lumea vrea rezultate, dar am greşit şi noi, pentru că am forţat lucrurile şi am adus jucători cu o săptămână înaintea debutului de campionat, iar omogenitatea a avut de suferit”, a spus unul dintre finanţatorii Farului, Marian Diaconescu. Oficialul constănţean a recunoscut că suporterii au motive să scandeze împotriva conducerii clubului. „Au tot dreptul să fie supăraţi. Şi eu dacă eram suporter, tot pe conducători i-aş fi înjurat. Pentru mine, sunt lucrurile normale, le dau dreptate şi îi înţeleg, mai ales că şi eu vin din mijlocul lor”, a adăugat Diaconescu.