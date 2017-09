Lintea verde Puy suferă de „efectul vedetă“! Micul prinț George o mănâncă la şcoală!

Micul prinț George, strănepot al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a devenit fără voia lui ambasadorul lintei verzi Puy, specialitate culinară franceză, a cărei cerere explodează în Anglia de când figurează în meniul școlii sale foarte selecte.

A fost suficient ca un tabloid englez să detalieze meniul cantinei din școala frecventată de George, ce include lintea verde din Puy-en-Velay (centrul Franței), pentru ca supușii micului prinț să se arunce asupra acestei legume uscate, scrie AFP. Al treilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, fiul cel mare al prințului William și al soției acestuia, Kate, duci de Cambridge, a început la 7 septembrie cursurile la școala privată St Thomas's Battersea din Londra. Anul școlar costă aproximativ 20.000 de euro, iar bucătarul-șef este francez. "Avem multe cereri din partea clienților noștri din Marea Britanie, după articolul din „Daily Mail“, în special din partea proprietarilor de restaurante. Angrosiștii primesc o mulțime de apeluri", spune pentru AFP Antoine Wassner, patronul companiei Sabarot, specialist în legume uscate în departamentul Haute-Loire. "Acesta este „efectul vedetă” de îndată ce un VIP se afișează cu un produs. Și este un minunat reflector pus pe lintea din Puy în Marea Britanie, deja a doua noastră piață după Franța. Și apoi, a face vâlvă cu o legumă uscată, bogată în proteine vegetale, și un prinț de 4 ani - este foarte corect din punct de vedere politic!", se amuză Wassner, a cărui companie exportă 50% din producția sa de linte verde, din care 10% în Anglia. În plus, cererea poate crește, deoarece, după un an 2016 mediocru din cauza vremii nefavorabile, "avem o recoltă bună în acest an, dublu față de anul trecut, cu 2.500 - 3.000 de tone de linte", se bucură Antoine Wassner: "Anul trecut a trebuit să stabilim cote pentru clienții noștri. Acum nu nu va mai fi cazul''.