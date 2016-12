Lionel Richie şi Etta James, în Hall Of Fame

Cântăreţii americani de culoare Lionel Richie şi Etta James vor fi introduşi în Apollo Theater\'s Hall Of Fame, la New York, un gest de recunoaştere a carierelor lor muzicale şi pentru contribuţia adusă industriei de divertisment americane. Cele două vedete, Lionel Richie, în vârstă de 63 de ani şi Etta James, care a încetat din viaţă la 20 ianuarie 2012, vor fi onoraţi în cadrul unei ceremonii organizate în celebrul cartier new-yorkez Harlem, pe data de 4 iunie. Printre personalităţile muzicale care au fost introduse în Apollo Legends Hall of Fame se mai numără Stevie Wonder, Aretha Franklin şi Michael Jackson.