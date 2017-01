Lipsă acută de forță de muncă în hotelurile din România

11:47:06 / 28 Octombrie 2016

Nu umiliti caii,dar nici pe oameni!

Pai e simplu. Cam cat castiga un angajat in hotelurile din Austria,Germania,in conditiile costurilor cazarii de multe ori mai mici decat in Romania? Merita daca esti bun sa lucrezi acolo sau sa ramai aici din ,,patriotism'',sa induri mizeriile sefilor ,munca multa si dirijata aiurea pe salariu de tot rahatul? A,.... da ! Legislatia face ca tu hotelier sa nu-ti permiti plata personalului ca afara,dar atunci faceti naibii scandal,nu mai pretindeti supunere din partea unor angajati fraieri ! Cereti tare ,explicit si cu maxima insistenta legi bune pentru romani sau lasati-va de afacerea asta,mergeti si voi la munca in Spania! Incetati sa mai pretindeti romanilor sclavia,cand staul destept a impus preturi europene ! Conducatorii patrioti vor oare sa munceasca altfel decat pe salarii decente din patriotism? Sigur nu. Pai ce,restul ,,ie fraieri'' ? Banu' jos si apoi pretentii,fara bani,sa va multumiti cu necalificati !