Lipsa banilor încinge spiritele între sindicate

La întîlnirea pe care a avut-o, ieri, la sediul Ministerului Internelor cu reprezentanţii sindicatelor din Poliţie, Dan Nica a anunţat că va închiria locuinţe în diverse judeţe ale ţării, în limita bugetului, pentru angajaţii detaşaţi. „Avem un proiect de hotărîre de Guvern prin care MAI, în limita sumelor din buget, să poată închiria diferite imobile în oraşe din ţară, pentru cei care sînt esenţiali pentru activitatea poliţiei”, a spus Dan Nica. De asemenea, ministrul a anunţat că, în urma discuţiilor pe care le-a avut cu Ministerul Finanţelor, se vor primi banii necesari astfel încât poliţiştii să-şi poată încasa salariile integral pînă la sfîrşitul anului. Nica a precizat că orele suplimentare nu vor fi plătite, acestea fiind compensate cu timp liber corespunzător. „Ordinul pe care l-am dat este ca orele suplimentare să fie compensate cu timp liber corespunzător. Nu e acceptabil ca într-un judeţ care nu are deficit de personal să fie mai multe ore suplimentare decît într-unul cu deficit de 10-20%, care are mai puţine ore”, a spus Nica. Acesta s-a referit şi la alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor de preţ la combustibilii pentru încălzire. Pe de altă parte, Nica a spus că se impune diminuarea cheltuielilor de personal, corespunzătoare discuţiilor avute cu FMI, materializată într-un concediu de 10 zile fără plată pentru tot personalul MAI. Întrebat dacă a luat în calcul angajarea absolvenţilor Academiei de Poliţie, acesta a răspuns că, „în acest moment, acest lucru nu este posibil”.

Poliţiştii nu sînt mulţumiţi

Soluţiile găsite pînă în acest moment de ministrul Internelor Dan Nica nu îi mulţumesc pe poliţişti, iar aceştia sperau ca celelalte revendicări să fie soluţionate în cadrul întîlnirii cu preşedintele Băsescu. „Soluţiile nu ne mulţumesc în totalitate, faţă de revendicările noastre. Sperăm că la Palatul Cotroceni să găsim şi alte soluţii pentru rezolvarea problemelor care sînt din ce mai acute, din cauza subfinanţării\", a declarat Marin Gruia, preşedintele Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC). Întîlnirea cu preşedintele Băsescu care urma stbilită pentru, ieri la ora 11.00, a fost însă amînată pentru că dintr-o eroare au venit şi reprezentanţi ai altor sindicate. „La ora 11.00 trebuia să aibă loc întîlnirea între reprezentanţii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Constractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor cu preşedintele Traian Băsescu, însă cînd am venit înaintea noastră deja intrase o altă delegaţie a unui alt sindicat care reprezintă mai multe categorii sindicale din România, printre care şi poliţişti. Nu ştim cine i-a invitat la această întîlnire. În această situaţie credem că reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale au greştit pentru că nu şi-au ţinut agenda aşa cum a fost planificată\", a susţinut Gruia. Liderul SNPPC susţine că preşedintele a discutat, miercuri, doar cu reprezentanţii sindicatului pe care el îl reprezintă, care se aflau în faţa Guvernului, la o acţiune de protest, şi că invitaţia la dialog le-a fost adresată, în consecinţă, doar lor. Marin Gruia a precizat că Iulian Fota, consilierul preşedintelui pe securitate naţională, a venit să discute afară cu delegaţia SNPPC, pentru că aceştia au refuzat să mai intre la Palatul Cotroceni, şi le-a spus că întîlnirea cu preşedintele nu se anulează, ci doar se amînă. Gruia a spus că va stabili, chiar în cursul zilei de ieri, după o discuţie cu preşedintele, data la care va avea loc întîlnirea.

Scandal între sindicate

Liderul SNPPC, consideră că Preşedinţia a făcut o greşeală chemînd la întîlnire şi sindicatele Pro Lex şi Meridian. Liderul SNPPC susţine că celelalte sindicate care au venit la întîlnirea cu preşedintele, şi care în momentul sosirii delegaţiei SNPPC se aflau deja în sala de primiri, sînt susţinute de grupuri deinterese şi doresc doar să-şi facă imagine. \"Problemele sînt ale poliţiştilor, cineva are alte interese. Sînt multe grupuri de interese în România care susţin unele sindicate pentru că au anumite beneficii. Nu am ce să discut cu un sindicat care este condus de un personaj care nu a fost în viaţa lui poliţist. Cum să reprezinte el o organizaţie a poliţiştilor, pentru că poliţiştii îşi ştiu problemele, şi nu vameşii\", a spus Gruia. La rîndul lor, sindicaliştii de la Pro Lex, prin vocea liderului Vasile Lincu, i-au acuzat pe cei de la SNPPC că s-ar fi înţeles deja cu Ministerul de Interne şi de aceea nu doresc o întîlnire comună cu şeful statului. „Avem suspiciuni că SNPPC s-a înţeles cu ministerul. Se ştia că vin cele două delegaţii, noi eram şapte confirmaţi, dar am rămas cinci, iar cinci persoane urmau să vină de la celălalt sindicat. Ei erau în anticameră, dar au spus că vor face o atmosferă media şi că vor să discute separat. La minister nu am fost invitaţi, iar ei au fost chemaţi ca să li se spună ce să transmită mai departe. Noi sîntem oameni liberi şi ştim ce să spunem fără să ne zică nimeni\", a declarat Lincu la ieşirea de la Palatul Cotroceni. \"Ambele sindicate au discutat în stradă pentru aceeaşi probleme, noi am participat la mitingurile lor şi i-am invitat şi la mitingurile noastre. Aici trebuia să discutăm despre problemele poliţiştilor, am fost invitaţi amîndoi la discuţii\", a mai spus Lincu.