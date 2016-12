Lipsa banilor ţine pe loc piaţa construcţiilor şi în 2011

PREŢURILE NU VOR MAI SCĂDEA. În funcţie de dimensiunile firmei şi de strategia aplicată în ultimii doi ani de criză, fiecare manager din construcţii are o perspectivă diferită asupra anului 2011. Unii patroni consideră stagnarea drept cel mai optimist scenariu, în timp ce alţii spun că „sumbru” este un termen mult prea vesel faţă de ce se întâmplă de fapt. „Nu-i nici albă, nici neagră. Cine încasa, în 2008, 200.000 - 300.000 lei pe zi şi a ajuns acum să facă aceiaşi bani în şase luni va zice, fără doar şi poate, că lucrurile merg extrem de prost”, spune Victor Cruceru, managerul unei firme locale de construcţii. „Noi am reuşit să ne menţinem la un nivel mediu, întrucât Constanţa este o piaţă bună, încă se construieşte. În prezent, preţurile variază între 300 şi 350 euro/mp, cu finisaje, şi nu ne gândim să le micşorăm”, mai spune managerul. Nu se pune încă problema revenirii spectaculoase, mai ales că urmează o perioadă de scădere accentuată (-46%, potrivit ultimelor date publicate de Institutul Naţional de Statistică). În plus, managerii din acest segment estimează o creştere a preţurilor materialelor de construcţii, din martie 2011, fapt care va afecta volumul de lucrări noi. „Din păcate, piaţa stagnează şi nici nu avem semnale pozitive din partea colaboratorilor”, comentează Cruceru. De aceeaşi părere este şi Gabriela Pădurariu, administratorul unei alte firme constănţene, care nu aşteaptă o revenire a pieţei în 2011 cât timp băncile nu dau credite, iar situaţia financiară a oamenilor nu este clară. „Mulţi dintre clienţi nu reuşesc să ia credite nici măcar pentru amenajarea caselor, ce să mai vorbim de construcţia lor. Majoritatea celor care vor ridica o casă vor fi cei care au pus ceva bani deoparte şi cei care au început deja lucrările în 2010”, explică Pădurariu. Potrivit spuselor sale, o surpriză neplăcută pentru segmentul construcţiilor a fost scumpirea materialelor necesare, pe fondul zvonurilor optimiste de relansare. „În aceste condiţii, n-avem cum să micşorăm preţurile, pentru că suntem deja la limită. Dacă reducem, vom munci pe gratis”, adaugă administratorul.

60.000 EURO, PREŢUL MEDIU AL UNEI CASE. Investiţia totală într-o casă este greu de apreciat, întrucât depinde de mărime şi amplasament. „Cine construieşte în afara oraşului trebuie să ia în calcul şi cheltuielile pentru transport. De asemenea, la lucrări mai mari, constructorii pot face reduceri, în timp ce la o construcţie mai mică se iau în calcul preţurile reale din piaţă. Un preţ estimativ ar fi de 60.000 - 70.000 euro pentru o locuinţă de 200 mp”, spune patronul unei alte societăţi locale de profil. Pentru 2011, viziunea sa este radicală: „Aş fi optimist dacă aş spune că ne confruntăm cu o realitate sumbră. Personal, mă gândeam să-mi cumpăr o mitralieră şi să închei conturile”. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), piaţa construcţiilor a scăzut cu peste 15% în perioada ianuarie - noiembrie 2010, comparativ cu perioada similară din 2009.