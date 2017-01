Lipsă de cvorum la votarea moţiunii de cenzură pe Educaţie

Deputaţii şi senatorii trebuia să înceapă ieri, la ora 14.00, dezbaterea moţiunii de cenzură “Guvernul pleacă, educaţia rămîne”, iniţiată de PD-L şi susţinută de PRM. Şedinţa a început cu o jumătate de oră întîrziere, timp în care soneria de chemare a parlamentarilor în sala de plen a răsunat îndelung pe holurile Parlamentului. Şedinţa comună a celor două Camere a fost însă suspendată la scurt timp, de preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, după ce acesta a constatat că nu era întrunit cvorumul necesar de şedinţă, fiind prezenţi doar 121 de parlamentari. Olteanu a declarat, la finalul plenului suspendat, că nu există cvorum nici pentru convocarea Birourilor Permanente reunite, şi nici nu există un termen limită pentru dezbaterea moţiunii de cenzură a PD-L. El a afirmat că în momentul în care se vor putea convoca Birourile reunite în cvorum, conducerile Camerelor vor face această şedinţă şi vor stabili “următoarea şedinţă a Camerelor reunite”. Întrebat dacă nu se putea face doar dezbaterea moţiunii, el a precizat că potrivit Regulamentului Camerelor reunite, cvorumul de 232 de membri ai Parlamentului trebuie întrunit în fiecare moment al şedinţei. Întrebat cînd va ştii că va fi cvorum, Olteanu a menţionat că se va consulta cu preşedintele Senatului, Ilie Sîrbu, şi vor aprecia o dată potrivită. Parlamentarii PC au refuzat să participe la şedinţa Parlamentului programată pentru moţiunea de cenzurã a PD-L, considerînd că moţiunea este un joc electoral şi o strategie de amînare a alegerilor. Purtătorul de cuvînt al PC Bogdan Ciucă, a precizat că moţiunea este un “demers neserios”, un “joc electoral fără finalitate”, iar aprobarea ei de către Parlament nu ar fi rezolvat problema, ci ar fi fost o strategie de amînare a alegerilor parlamentare. În replică, liderul PD-L, Emil Boc, a declarat că moţiunea de cenzură are ca finalitate desemnarea de către Traian Băsescu a unui candidat pentru funcţia de premier: “Asta înseamnă că se forma un guvern de tehnocraţi care gestiona corect alegerile, pînă la 1 decembrie”. Liderul PD-L l-a acuzat pe Bogdan Olteanu că nu a respectat procedurile Regulamentului după ce a suspendat şedinţa comună a Parlamentului, pentru că nu a făcut apel nominal, nu a anunţat ora de reîncepere a şedinţei şi a refuzat şedinţa de Birou Permanent. Ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian, a declarat, la rîndul său, că absenţa parlamentarilor de la dezbaterea moţiunii de cenzură a PD-L confirmă că iniţierea unei proceduri de schimbare a Guvernului înainte de alegeri nu are “o motivaţie constituţională”. El a caracterizat moţiunea PD-L ca fiind doar o platformă pe care “unii din oponenţii noştri mai mici la stat aveau nevoie să se cocoaţe pe ea ca să fie văzuţi pînă în marginile ţării”. Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, s-a declarat amuzat de suspendarea şedinţei Parlamentului pentru dezbaterea moţiunii de cenzură privind învăţămîntul, el susţinînd că “guvernanţii vor vedea adevărata moţiune de cenzură la vot, iar PNL s-a sinucis politic, la fel ca PNŢCD”. Liberalii au declarat că moţiunea de cenzură a fost o moţiune de stînga, “cu solicitări iresponsabile” şi că, prin acest demers, stînga a aratat că nu şi-a pus problema guvernării României, ci doar că are o strategie pentru diverse jocuri politice.