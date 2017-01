Lipsa de legitimitate

În toată nebunia ultimelor zile, credeţi că se mai sinchiseşte cineva de la putere de faptul că guvernul Boc şi-a pierdut legitimitatea!? La talk-show-urile care au urmat pe diferite canale de televiziune după respingerea moţiunii de cenzură, singurul care a adus vorba despre acest subiect a fost Victor Ponta. Spre surprinderea mea, Crin Antonescu nu a remarcat un asemenea amănunt...

Într-adevăr, dacă din totalul parlamentarilor îi scădem pe cei absenţi cu sau fără motiv şi pe cei care s-au abţinut de la vot, \"arcul guvernamental\", cum îi place lui Traian Băsescu să spună, a avut un deficit de 36 de voturi, ceea ce înseamnă că moţiunea ar fi fost aprobată dacă în Constituţie era prevăzută doar necesitatea unei majorităţi simple! Teoretic, actualul cabinet continuă să aibă susţinere parlamentară majoritară, ca urmare a ingineriilor politice de tipul UNPR, dar el şi-a pierdut legitimitatea morală şi electorală. Şi ce dacă?... Elena Udrea continuă să defileze prin parlament cu pantofi şi poşete de câteva mii de euro, chiar şi atunci când se votează tăierea pensiilor şi a salariilor. Unii parlamentari PDL îşi aranjează mai departe manevrele financiare pe plan local, cum este cazul lui Sorin Pandele, deputat de Argeş, recent pus sub urmărire penală. Emil Boc turuie papagaliceşte fără încetare ceea ce i se dictează de la Cotroceni. Etc \"etc\"... Câinii latră şi caravana trece, cum spune un vechi proverb, iar România pare să confirme din ce în ce mai mult celebra imagine, exprimată printr-o metaforă eminesciană, de \"ţară tristă, plină de umor\"... O ţară în care amărâţii sunt scoşi în stradă de propria disperare, strigând şi plângând, iar ministrul Turismului anunţă zeflemitor, însă teribil de cinic, că va destupa sticle cu şampanie la Palatul Victoria după respingerea moţiunii de cenzură a opoziţiei.

Nu pot încheia fără să remarc, la rândul meu, faptul că Daniel Oajdea, Silviu Prigoană şi Teo Trandafir au votat cu bilele la vedere în favoarea moţiunii. Primul anunţase deja asta, după consultarea electoratului din colegiul său uninominal, din care cauză a fost şi exclus din PDL, deşi a procedat extrem de democratic. Al doilea este demisionat din partid şi şi-a permis luxul de a avea onoare politică, iar Teo a dovedit că nu şi-a pierdut nici simţul umorului, nici caracterul, de când a intrat în Parlament, motiv pentru care, acum, probabil că se pregăteşte să devină independentă.

Ce deosebire între aceşti trei oameni şi ceilalţi opt parlamentari anonimi, ascunşi în spatele votului secret de ruşine sau laşitate, care au înclinat balanţa spre respingerea moţiunii şi au condamnat la sărăcie milioane de români! Asta e ţara în care trăim... Pierderea legitimităţii guvernului Boc nu schimbă cu nimic lucrurile, din păcate.