Lipsă de personal la Spitalul Judeţean

Anul 2007 s-a dovedit a fi unul destul de dificil pentru conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, însă au existat şi realizări. “Au început lucrările de renovare ale Spitalului. În toate saloanele, la fiecare etaj în parte, se lucrează şi sperăm ca în 2008 să se finalizeze renovarea spitalului. Cea mai mare realizare pe acest an este faptul că am reuşit să plătim toate datoriile spitalului, adică 154 de miliarde de lei vechi”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Conducerea unităţii sanitare susţine că 50 de miliarde de lei vechi au fost plătiţi din realizările spitalului, iar restul au fost achitaţi de către Ministerul Sănătăţii. “În 2007, am achiziţionat aparatură medicală din veniturile spitalului, dar şi din fonduri primite de la Ministerul Sănătăţii. Raportîndu-ne la anul 2006, diferenţele sînt evidente, deoarece în acel an veniturile unităţii sanitare au fost mici, de 10 miliarde de lei vechi”, a declarat managerul spitalului. În anul 2007, în Spitalul Clinic Judeţean au fost trataţi peste 67.000 de pacienţi, rata mortalităţii a scăzut de la 1,33 cît era în 2006, la 1,31 în acest an. Directorul spitalului susţine că anul acesta au fost acordate angajaţilor toate sporurile şi bonurile de masă care li se cuveneau. “Anul acesta a fost primul an în care am putut da prime. Am alocat două miliarde de lei vechi pentru prime şi am decis să împărţim această sumă şefilor de secţie, care au premiat angajaţii în funcţie de performanţe. Credem că aceste prime vor avea rolul să mobilizeze cadrele medicale”, a declarat dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Chiar dacă au fost acordate prime, managerul Spitalului Judeţean spune că nu este mulţumit de felul în care decurg lucrurile în unitatea sanitară pe care o conduce. ”Ne confruntăm cu o lipsă de personal. Există secţii unde nu sînt suficiente cadre medicale, printre acestea numărîndu-se Unitatea de Primire Urgenţe. Din păcate, necesarul de personal se face după nişte norme învechite şi dacă ţinem cont de cele scrise în norme am avea nevoie doar de 50 de persoane, dar de fapt avem nevoie de 100 de cadre medicale”, a declarat dr. Tofolean. Totuşi, conducerea spitalului susţine că problema cea mai arzătoare este atitudinea cadrelor medicale faţă de pacienţi. “Nu există nicio justificare în această privinţă. Este adevărat că există nişte factori declanşatori ai acestei atitudini, este vorba de un volum de muncă foarte mare, dar nu este normal ca un cadru medical să se poarte urît cu pacienţii”, a declarat dr. Tiberiu Ioan Tofolean. În 2008, reprezentanţii Spitalului Judeţean şi-au propus ca în unitatea sanitară să există o activitate medicală care să se ridice la standarde internaţionale, să fie adusă aparatură de cea mai bună calitate, astfel încît pacienţii care ajung la spital să fie trataţi corespunzător şi să fie mulţumiţi de îngrijirile primite.