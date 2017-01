Lipsă de respect şi fair-play din partea bulgarilor în preliminariile EURO 2008 la handbal masculin

Ceea ce se putea descrie cu cîteva zile în urmă ca o plimbare de plăcere în ţara vecină (şi deloc prietenă, deşi europeană cu drepturi depline), pentru un succes absolut normal, s-a transformat într-un coşmar. “Am aşteptat meciul acesta cu teamă, trebuie să vă recunosc, nu atît din cauza vreunei replici handbalistice neaşteptate a adversarilor, cît a şicanelor părţii bulgare. Şi nu au fost puţine... Mai întîi ne-au mutat antrenamentul, motivînd o competiţie de fotbal, care nu a existat, pentru că s-au pregătit ei în locul nostru. Apoi, pe lîngă condiţiile deplorabile din hotel, totul a culminat cu mutarea orei de joc, de la 17.00 la 18.30, fapt pe care l-am aflat în ziua partidei, pe la prînz. Aceste lucruri pur şi simplu nu se fac, este lipsă de respect. Toată lumea vrea să cîştige, dar trebuie să păstrezi o notă de discernămînt, mai ales cînd ştiau că nu au nicio şansă. Totul a pornit de la antrenorul sîrb Petkovic, care a lansat o campanie de ameninţări încă de la Constanţa”, a declarat antrenorul secund al naţionalei, fostul mare portar Nicolae Munteanu. Şi, într-adevăr, portarii au fost cei care au dus greul în Bulgaria. “Dacă la Constanţa a fost Popescu, la Gabrovo a venit rîndul lui Laufceag. A făcut un meci bun, cu 20 de intervenţii, dar bine au jucat şi ceilalţi handbalişti care s-au bătut într-adevăr, fiind conştienţi de importanţa meciului pentru ocuparea, la finalul grupei, a locului întîi, obiectivul nostru”, a continuat Munteanu. Cît despre conducerea Federaţiei, aceasta va refuza de acum orice parteneriat cu forul din ţara vecină şi va depune un protest oficial la Federaţia Europeană, ne-a confirmat antrenorul federal Gheorghe Goran.

La plajă, în miezul iernii!

Handbaliştii noştri, care nu au întîrziat niciun moment în plus în ţara care i-a primit execrabil (dar ne aşteptam), au revenit la Constanţa ieri, pe la trei dimineaţa. Selecţionerul Lucian Râşniţă le-a permis jucătorilor un program mai lejer, dar nu şi sie însuşi, la prima oră a dimineţii participînd la antrenamentul HCM-ului. Cît despre “tricolori”, ei au mai ieşit din camere la patru după-amiaza, pentru antrenament de recuperare pe plaja din Mamaia şi o baie (nu în mare, se înţelege) în bazinul Hotelului “Iaki”. În ciuda condiţiilor vitrege din Bulgaria, sau tocmai pentru că au revenit în siguranţă din călătoria rea, bună dispoziţia era predominantă, chiar dacă fuga de jumătate de oră în nisip nu a fost chiar cel mai dorit tratament. “Mult mai bine e acasă. Au fost condiţii proaste de cazare şi organizare, dar incidentele ne-au mobilizat mai mult, ne-am montat mai bine pentru meci şi pînă la urmă am scos-o la capăt şi contra arbitrilor”, a declarat golgeterul meciului, pivotul Marius Novanc. “Arbitraj ca acesta n-am mai văzut niciunde, ciprioţii s-au făcut de rîs, nu şi-au respectat blazonul! De condiţiile de cazare şi masă nici nu mai vreau să-mi amintesc... Prînzul dinaintea meciului a fost sub orice critică, iar surpriza mutării meciului, aflată imediat după masa proastă, a fost cireaşa. Şi pentru aceaste lucruri ne-am mobilizat să cîştigăm, şi am demonstrat că sîntem mult peste ei”, şi-a completat colegul de la Steaua Alin Şania, om decisiv, ca şi Laufceag, pentru finalul victorios al tricolorilor, 30-24. O zi mai zăbovesc handbaliştii români la Constanţa, iar mîine pleacă spre capitala Georgiei, Tbilisi. Avionul decolează la 18.00, iar sosirea este programată joi seară. Meciul se dispută vineri, de la ora 16.30, returul fiind programat două zile mai tîziu, în Sala Sporturilor din Constanţa, unde intrarea este liberă.