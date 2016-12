Lipsa fondurilor ţine apa departe de locuitori

ÎN STAND-BY Localitatea Saraiu ar fi avut astăzi toate locuinţele racordate la reţeaua de alimentare cu apă dacă Primăria ar fi primit din partea Guvernului banii necesari pentru finalizarea lucrărilor. Proiectul este finanţat în baza Ordonanţei nr. 7/2006, modificată în acest an prin Ordonanţa nr. 28. „Avem până acum aproximativ 85% din lucrări realizate. Practic, prin acest proiect înlocuim conducta de apă pe o lungime de 16 kilometri în localitatea Saraiu, valoarea totală a proiectului fiind de aproximativ 1,4 milioane de lei. Din păcate, lucrările s-au oprit pentru că nu mai sunt fonduri. De mai bine de patru luni, lucrările executate au fost conservate pentru a nu se deteriora. Am avut mai multe discuţii atât cu parlamentarii constănţeni, cât şi cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării. Din nefericire, nu am primit niciun ban, lucrările fiind în continuare în stand-by. Cum vom primi fondurile necesare achiziţionării materialelor necesare, vom continua investiţia, mai ales că acum este vorba despre realizarea racordurilor, lucru care se poate face în orice perioadă a anului”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia.

CHELTUIELI DIMINUATE Potrivit primarului, lucrările la reţeaua de alimentare cu apă au fost demarate în vara anului trecut. „Dacă am fi avut fonduri la nivel local, le-am fi alocat noi pentru finalizarea lucrărilor. Din păcate, resursele noastre bugetare sunt limitate. Abia reuşim să acoperim cheltuielile de funcţionare a Primăriei Saraiu. Am încercat să diminuăm cât mai mult cheltuielile, motiv pentru care am înfiinţat o societate comercială, „Servicii, Progres, Dezvoltare” SRL, unde acţionar unic este Consiliul Local Saraiu, societate cu care executăm lucrările din comună”, a explicat primarul. Până în prezent, lucrările de reabilitare şi amenajare a parcului din localitatea Dulgheru, lucrările de reabilitare a drumului spre mănăstirea din Stejaru, precum şi lucrările de reabilitare a Şcolii gimnaziale „Nicolae Maraloi“ din Saraiu au fost executate în regie proprie, lucru ce a condus la o reducere semnificativă a costurilor.