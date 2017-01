Lipsa încrederii în sine, principala cauză a eşecurilor la CVM Tomis

CVM Tomis Constanţa, campioană naţională în ultimele trei ediţii, a pierdut statutul de favorită la titlu în urma evoluţiilor sub aşteptări din turneul de la Bucureşti. Şi totuşi, la meciul câştigat pe teren propriu în faţa lui Dinamo Bucureşti, 3:0 în ultima etapă din sezonul regulat, cu doar şase zile înainte, voleibaliştii constănţeni au avut o evoluţie excelentă, în care au arătat determinare şi dorinţă de victorie. Ce s-a schimbat într-o săptămână? „Diferenţa a fost mare şi nu pot să-mi explic de ce a ieşit aşa. Poate că atunci am câştigat pentru că am jucat acasă cu Dinamo, iar ei nu au reuşit să se ridice la nivelul nostru. La Bucureşti, noi am jucat foarte prost, toată echipa!”, a afirmat Petrişor Macovei. „Despre primul meci (n.r. - 0:3 cu Remat Zalău) chiar nu ştiu ce să spun. Am jucat foarte slab, toţi cei care am intrat pe teren. Cred că a fost cel mai slab meci al nostru din acest sezon! Contra echipei din Dej au fost elemente care nu au mers, dar am reuşit să găsim drumul spre victorie. În meciul cu Dinamo, norocul nu a fost de partea noastră, pentru că am fost aproape de ei în seturile pierdute, dar am greşit foarte mult”, a declarat Filip Despotovski despre cele trei partide jucate de CVM Tomis în turneul de la Bucureşti, primul contând pentru grupa valorică 1-4. „În turneul de la Bucureşti am văzut care sunt slăbiciunile noastre şi avem aproximativ o săptămână la dispoziţie pentru a le remedia. Vrem să abordăm cele două turnee din Ardeal cu mai multă încredere, pentru că asta a fost principala problemă a echipei în acest moment: încrederea. Asta m-a nemulţumit cel mai mult, faptul că jucătorii nu au mai avut încredere în ei. Au apărut momente grele, pe care nu am reuşit să le depăşim”, a explicat antrenorul secund Mircea Dudaş. Voleibaliştii constănţeni vor reveni la antrenamente luni, după Sărbătorile Pascale. Săptămâna viitoare, între 9 şi 11 aprilie, va avea loc al doilea turneu contând pentru grupa valorică 1-4, organizat de Unirea Dej.