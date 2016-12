Lira sterlină îşi continuă creşterea, înaintea votului pentru Brexit

13:24:30 / 22 Iunie 2016

mda..

Lira sterlina fluctueaza prea mult, nu e o moneda pe care sa poti baza. Nici francul elvetian nu mai e o solutie acum, dupa cum au aflat cei cu credite in aceasta moneda.. Bine ca mi-am facut concediul in UK, cand era cursul lirei sterline in jur de 5.6 - 5.7 lei :) Daca referendum pt Brexit pica, iar o sa ajunga cursul in jur de 6.5 lei sau chiar mai mult.