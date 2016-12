Lisa Edelstein, o frumuseţe vegetariană

La 44 de ani, pe care nu îi arată, actriţa americană Lisa Edelstein, cunoscută din serialele „House M.D. / Doctor House” şi „The Good Wife / Soţia perfectă”, a pozat pe un pat făcut din verdeţuri pentru a promova stilul de viaţă vegetarian. Lisa Edelstein susţine că vegetarianismul este responsabil pentru corpul său tonifiat şi pentru silueta sa. Actriţa a mai recunoscut, într-un recent interviu, că îşi doreşte să promoveze stilul de viaţă vegetarian pe care ea îl urmează de la 15 ani. Lisa Edelstein a decis să pozeze pentru PETA, organizaţia de protejare a drepturilor animalelor, pentru a face cunoscut faptul că industria cărnii are efecte devastatoare asupra mediului înconjurător. Mesajul sub care Lisa Edelstein a pozat goală este: „Eat green to go green”, în traducere Mănâncă verde pentru rămâne tânăr.