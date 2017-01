„Lisistrata”, una din premierele Teatrului „Oleg Danovski”

Pentru artiştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, 2007 a fost un an foarte bogat în evenimente, bucurîndu-se de succes atît în rîndul publicului, cît şi al criticilor de specialitate. „Anul acesta ne-a mers foarte bine şi am avut sprijin foarte mare din partea Consiliului Judeţean Constanţa. Am avut premiere frumoase, Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului, în cadrul căruia am prezentat toate genurile, de la operă la operetă, balet clasic şi contemporan, concert simfonic şi pînă la muzică de cameră”, a declarat directorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu. Pe lîngă acest amplu eveniment, publicul constănţean a urmărit şi premierele operelor „Văduva veselă” şi „Carmen”, precum şi pe cea a baletului „Spărgătorul de nuci” şi avanpremiera spectacolului „Cenuşăreasa”.

„Anul 2008 nu ar trebui să fie mai prejos decît acesta care se încheie şi atunci trebuie să ridicăm puţin ştacheta. Vom avea cel puţin patru premiere, două de balet şi două ale Companiei de operă. Ştiu că şi opereta este dorită de public, iar pentru că în teatrul nostru, deocamdată, nu există niciun titlu românesc, m-am gîndit la o operetă românească, ce va îmbina un umor extraordinar cu o muzică foarte frumoasă”, a adăugat Daniela Vlădescu. Astfel, spectatorii de la malul mării vor putea viziona opereta „Lisistrata” de Gherase Dendrino, dar şi alte premiere care vor încînta publicul. De asemenea, vor continua concertele simfonice şi vor fi prezentate cele mai îndrăgite opere, cum ar fi „Traviata” sau opereta „Liliacul”.