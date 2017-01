Lista AFI a celor mai bune filme ale anului 2010

Lungmetrajul “Black Swan”, de Darren Aronofsky şi serialul “30 Rock” se află pe lista celor mai bune producţii ale acestui an din domeniul cinematografiei, respectiv al televiziunii, alcătuită de American Film Institute (AFI). Cu această ocazie, reprezentanţii AFI au anunţat introducerea unei categorii suplimentare de premii, care recompensează producţiile cinematografice şi de televiziune care nu au fost incluse pe lista anuală. Potrivit experţilor AFI, cele mai bune zece filme ale anului sunt “Black Swan”, “The Fighter”, “Inception”, “The Kids Are All Right”, “127 Hours”, “The Social Network”, \"The Town\", “Toy Story 3”, “True Grit” şi “Winter\'s Bone”. Cele mai bune zece producţii de televiziune ale anului sunt “The Big C”, “Boardwalk Empire”, “Breaking Bad”, “Glee”, “Mad Men”, “Modern Family”, “The Pacific”, “Temple Grandin”, “30 Rock” şi “The Walking Dead”.

AFI a înfiinţat începând din acest an o nouă categorie de premii - Special Awards - care au recompensat două producţii: lungmetrajul “The King\'s Speech” şi documentarul “Waiting for Superman”, ce nu au fost incluse pe lista celor mai bune zece producţii ale anului. Premiile oferite de American Film Institute, o asociaţie din Los Angeles care promovează filmele cu subiecte educaţionale, vor fi decernate în cadrul unei gale speciale ce va avea loc pe 14 ianuarie, la hotelul Four Seasons din Los Angeles.