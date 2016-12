Lista asistenţilor personali, suplimentată pentru 2012

ASISTENŢI Consiliul Local Medgidia a adoptat, luni seara, în cadrul unei şedinţe ordinare, 11 hotărâri ale căror proiecte au fost iniţiate de primarul Marian Iordache. La primul punct de pe ordinea de zi, consilierii locali au aprobat, pentru anul 2012, numărul de posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav, conform Legii 448/2006, care, potrivit primarului, se ridică la 175 de posturi, în prezent numărul acestora fiind de 152. În şedinţa lunii februarie s-au aprobat şi tarifele aferente lucrărilor practicate de SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia, al cărei unic asociat este Consiliul Local, care cuprind întreţinerea spaţiilor verzi şi întreţinerea drumurilor şi a infrastructurii. Conform referatului de specialitate, tarifele prezentate au fost comparate cu cele ce se practică pe piaţă, atât în localităţile din judeţ, cât şi în cele din restul ţării, ele fiind mult sub media cazurilor analizate, datorită tarifului orar prevăzut în anexe, de 5,91 lei/oră.

BUGET Un punct intens dezbătut de către consilieri a fost reprezentat de aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia, pe anul 2012, care este estimat la 64 milioane de lei. Potrivit Primăriei, fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor au fost efectuate în concordanţă cu priorităţile pe 2012, care privesc cofinanţarea proiectelor europene, susţinerea programului de investiţii, asigurarea protecţiei şi asistenţei sociale pentru categoriile defavorizate, precum şi asigurarea funcţionării instituţiilor de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport şi a aparatului propriu. ,,Consider că bugetul din acest an va fi unul echilibrat, întrucât asigură cheltuieli proprii pentru dezvoltare, punând accent pe: cofinanţarea proiectelor europene, înfiinţarea unei săli de sport şcolare, finalizarea planului urbanistic general şi a lucrărilor de infrastructură, apă, canalizare, drumuri, în zonele cele mai defavorizate”, a spus Marian Iordache. Tot în şedinţa Consiliului Local au fost votate şi bugetele din acest an ale Spitalului Municipal şi societăţii Apollo Ecoterm SRL.