Lista celor mai eligibile piese la nominalizările la Oscar

Cântece compuse de Sir Paul McCartney şi de trupa U2 au fost incluse de Academia de Artă Cinematografică şi Ştiinţe pe lista celor 63 de piese care au şanse pentru nominalizările la premiul Oscar, la categoria Cea mai bună temă muzicală. Pentru a fi eligibile la această categorie, piesele trebuie să fie compuse special pentru un film. Cel mult două piese de pe coloana sonoră a unui film pot fi nominalizate. Pe 12 ianuarie, Academia va prezenta membrilor cu drept de vot, pentru secţiunea muzicală, videoclipurile celor 63 de piese eligibile, în ordine aleatorie, urmând să expedieze apoi buletinele de votare.

Multe dintre piesele de pe această listă lungă se află deja înscrise în competiţia pentru alte premii. De exemplu, înscrise în cursa pentru câştigarea categoriei Cea mai bună temă muzicală de la premiile Globul de Aur se află piesele ”Cinema Italiano” de Maury Yeston, din filmul ”Nine”, ”I Want to Come Home” de Sir Paul McCartney, din filmul ”Everbody\'s Fine”, ”Winter” a rockerilor irlandezi de la U2, din filmul ”Brothers”, ”I Will See You” de James Horner, Simon Franglen şi Kuk Harrell, din filmul ”Avatar” şi ”The Weary Kind”, semnată de Ryan Bingham şi T-Bone Burnett, din filmul ”Crazy Heart”. Piesa ”All Is Love”, compusă de Karen O şi Nick Zinner, de pe coloana sonoră a filmului ”Where the Wild Things Are”, este înscrisă în cursa pentru premiul Grammy 2010, la categoria Cea mai bună temă muzicală dintr-un lungmetraj, film de televiziune sau alte medii vizuale. Această piesă a înlocuit ”The Climb” de Miley Cyrus de pe coloana sonoră a filmului ”Hannah Montana: The Movie”, care a fost descalificată.

Piesele nominalizate pentru Oscar sunt alese pe baza unui sistem de punctare stabilit prin vot. Dacă nicio piesă nu atinge baremul minim de 8,25 puncte, atunci nu vor exista nominalizări la acea categorie. Dacă o singură piesă îndeplineşte acest barem, atunci acest cântec va fi nominalizat împreună cu piesa care a obţinut următorul punctaj. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 2 februarie, iar cea de-a 82-a gală a premiilor Academiei de Artă Cinematografică şi Ştiinţe va avea loc pe 7 martie.