Lista compensatelor, la puricat!

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că noul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, trebuie să verifice în primul rând ca pe lista cu medicamente compensate să nu fie pus numai ce vor unele firme şi, probabil într-o lună - două, această listă va fi finalizată. “Nicolăescu a actualizat-o în 2008, după care, fiind ministru un an şi jumătate, nu a mai actualizat-o, dar în opoziţie se întâmplă toate lucrurile mai uşor. Noul ministru are de verificat în primul rând să nu punem acolo pe listă numai ce vor unele firme şi va anunţa când putem să facem lista. Acolo e o bătaie tot timpul (n.r. - referire la firmele care se ocupă cu medicamente). Dacă Nicolăescu din 2008 până astăzi nu a reuşit să o rezolve, probabil că Bănicioiu într-o lună - două va face ce nu a făcut Nicolăescu într-un an jumătate”, a spus Ponta la Palatul Parlamentului. Fostul ministru al Sănătăţii, liberalul Eugen Nicolăescu, a anunţat ieri, în plenul Camerei Deputaţilor, că PNL a depus o moţiune intitulată “Guvernul Ponta III ameninţă viaţa pacienţilor: amână lista de medicamente compensate”.