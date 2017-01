Lista finală a DJ-ilor de la Liberty Parade 2011

Organizatorii ediţiei din acest an a Liberty Parade au anunţat lista completă a DJ-ilor care vor mixa pe plaja dintre Venus şi Saturn, pe data de 30 iulie. Ca în fiecare an, petrecerea va începe odată cu plecarea caravanei din Olimp, iar în această vară, în faimoasele camioane vor mixa Cristi Stanciu, Claudio Cristo, Bogdan Popoviciu, DJ Dark, Mahony, Proof, Paul Tirtirau, DJ Kruger, Marika şi Rhadow.

Pe scena amplasată în apropierea mării, atmosfera va fi întreţinută de câţiva dintre cei mai îndrăgiţi DJ: Christian Green, NTFO, Allen, Request 629, Adrian Eftimie, Vali Bărbulescu, DJ Optick, Vika Jigulina şi Raoul Russu. Invitatul special al acestei ediţii este nimeni altul decât Sharam, membrul proiectului Deep Dish. Imnul ediţiei din 2011 a Liberty Parade se intitulează „Everybody Party (Noshy Remix)” şi este semnat de Keo vs VB. Piesa a fost aleasă de către un juriu format din DJ Andi, Liviu Hodor, DJ Optick şi Manuel Dinculescu, iar la rezultatul final au contribuit şi voturile publicului.

Populara petrecere pe ritmuri de house, Liberty Parade, împlineşte, în acest an, un deceniu de distracţie maximă, prima ediţie având loc în 2001. Ca şi în anii anteriori, iubitorii muzicii electronice vor petrece pe ritmuri… nebune, pe plaja dintre staţiunile Venus şi Saturn. Distracţia estivală anuală de la Liberty Parade Arena a devenit cel mai mare fenomen dance de stradă din ţară, astfel că, anual, zeci de mii de petrecăreţi dansează ore întregi pe traseul caravanei al cărei punct final este plaja dintre staţiunile amintite. Ajunşi la destinaţie, ei se dezlănţuie până în zori, pe mixajele unora dintre cei mai importanţi DJ ai momentului. În anii anteriori, la platane s-au aflat nume cunoscute ale scenei electro-dance, precum Above & Beyond, Ferry Corsten, Planet Funk, Christian Green sau DJ Optic.