Lista finală a noului Guvern. Schimbări importante la ministere cheie

Liderii PSD s-au reunit, miercuri, de la ora 12.30, într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional, pentru a decide asupra structurii noului Guvern şi asupra listei de miniştri, după ce marţi a avut loc o şedinţă de opt ore la Vila Lac în care s-au discutat propunerile social-democraţilor din teritoriu.

vicepremier - SEVIL SHAIDEH, ministrul Dezvoltării Regionale

vicepremier - GRAŢIELA GAVRILESCU, ministrul Mediului

vicepremier fara portofoliu - MARCEL CIOLACU

- CARMEN DAN, ministrul Afacerilor Interne

- TEODOR MELESCANU - ministrul Afacerilor Externe

- ADRIAN ŢUŢUIANU - ministrul Apărării

- IONUŢ MIŞA, ministrul Finanţelor

- TUDOREL TOADER, ministrul Justiţiei

- PETRE DAEA, ministrul Agriculturii

- LIVIU POP, ministrul Educaţiei

- LUCIAN GEORGESCU, ministrul Cercetării

- OLGUŢA VASILESCU, ministrul Muncii

- MIHAI FIFOR, ministrul Economiei

- TOMA PETCU, ministrul Energiei

- RĂZVAN CUC, ministrul Transpoturilor

- ILAN LAUFER, ministrul pentru IMM-uri

- FLORIN BODOG, ministrul Sănătăţii

- LUCIAN ROMASCANU, ministrul Culturii

- DOINA PANĂ, ministrul Apelor şi Pădurilor

- LUCIAN SOVA, ministrul Comunicaţiilor

- MARIUS DUNCA, ministrul Tineretului

- MIRCEA TITUS DOBRE, ministrul Turismului

- ANDREEA PĂSTÂRNAC, ministrul pentru Românii de Pretutindeni

- GABRIEL PETREA, ministrul Consultării Publice şi Dialogului Social

- VIOREL ILIE, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul

- ROVANA PLUMB, ministrul delegat pentru Fonduri Europene

- VICTOR NEGRESCU, ministrul delegat pentru Afaceri Europene

„Nu am sentimentul că am câștigat vreun premiu, ci am fost desemnat (...) să mă duc să muncesc pentru țară. Prioritatea va fi implementarea programului de guvernare, cu un control politic, și nu mă ascund de așa ceva, foarte strict”, a spus premierul desemnat Mihai Toader.

De acum, toți membrii guvernului vor raporta ceea ce fac, în primul rând prin fapte, nu prin vorbe”, a mai spus Mihai Toader. Premierul desemnat a ținut să precizeze că rolul vicepremierului ALDE, Marcel Ciolacu, este acela de a coordona echipa interministerială.