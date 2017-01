Lista finală la Globurile de Aur

Lungmentrajele “The Curious Case of Benjamin Button / Povestea stranie a lui Benjamin Button” şi ”Frost / Nixon” sînt principalele favorite la Globurile de Aur, cu cinci nominalizări fiecare, anunţate joi, de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood. Cele două producţii se află, printre altele, pe lista nominalizărilor la cea mai importantă categorie, Cel mai bun film dramatic. Celelalte trei filme nominalizate la această categorie sînt “The Reader”, “Revolutionary Road” şi “Slumdog Millionaire”.

“The Curious Case of Benjamin Button / Povestea stranie a lui Benjamin Button”, care va apărea pe marile ecrane româneşti la 20 februarie, marchează a treia colaborare a lui Brad Pitt cu regizorul David Fincher după “Fight Club” şi megasuccesul “Se7en”, plasat de mulţi între primele zece thriller-uri din toate timpurile. Plecînd de la o povestire de F. Scott Fitzgerald, scenariul urmăreşte destinul unui bărbat care se naşte, practic, deja bătrîn şi, odată cu trecerea timpului, merge înapoi pe scara vîrstei. Partenera lui Brad Pitt este interpretată de Cate Blanchett. “Frost / Nixon”, care va fi lansat în România la 23 ianuarie 2009, este regizat de Ron Howard şi prezintă evenimentele de după scandalul Watergate, cu focus pe prezenţa fostului preşedinte Richard Nixon în emisiunile de televiziune realizate de David Frost. Singurii actori cunoscuţi de pe afiş sînt Kevin Bacon şi Oliver Platt, însă punctul forte al producţiei este scenariul, inspirat de o piesă a lui Peter Morgan.

Meryl Streep, Angelina Jolie, Sean Penn, Brad Pitt şi Heath Ledger se numără printre nominalizaţi. La categoria Cea mai bună actriţă într-un rol principal dramatic, Meryl Streep a fost nominalizată pentru prestaţia din filmul “Doubt”, în care joacă alături de Philip Seymour Hoffman, iar Angelina Jolie pentru rolul din “Changeling”, regizat de Clint Eastwood. Meryl Streep, care are în palmares cinci Globuri de Aur şi Angelina Jolie cu trei le au drept contracandidate pe Anne Hathaway, pentru rolul din “Rachel Getting Married”, Kristin Scott Thomas, pentru “I\'ve been loving You So Long” şi Kate Winslet, pentru “Revolutionary Road”. La categoria Cel mai bun actor în rol principal dramatic, Sean Penn a fost nominalizat pentru prestaţia din filmul biografic “Milk”, Brad Pitt pentru “The Curious Case of Benjamin Button / Povestea stranie a lui Benjamin Button”, Leonardo Di Caprio pentru “Revolutionary Road”, Frank Langella pentru “Frost / Nixon” şi Mickey Rourke pentru “The Wrestler”. La categoria Cel mai bun actor în rol secundar dramatic, cea mai interesantă nominalizare este cea a lui Heath Ledger, pentru rolul The Joker din filmul cu cele mai mari încasări în 2008, “The Dark Knight”.

Nominalizările au fost anunţate de Elizabeth Banks, Brooke Shields, Terrence Howard, Rainn Wilson şi Jorge Camara, preşedintele Asociaţiei Presei Străine la Hollywood. Decernarea Globurilor de Aur, ajunsă la cea de-a 66-a ediţie, va avea loc pe 11 ianuarie, la Beverly Hilton, la Los Angeles şi va fi transmisă în direct, prin intermediul NBC, în peste 150 de ţări.