Lista neagră a datornicilor RAJA

Pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici, măsura cea mai eficientă este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În doar câteva zile, după ce au rămas fără apă la robinete, datornicii îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi şi debranşaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora, spun reprezentanţii RAJA. Pentru perioada 7 - 11 noiembrie 2011, 16 agenţi economici din Constanţa şi Mamaia Sat sunt avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 118.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

LISTA NEAGRĂ... Total Bakery SRL, bd. IC Brătianu, nr. 28, Constanţa, datorii: 1.357,74 lei, reprezentant Pop Marius; Yasi Co SRL, Parc Tăbăcărie, Constanţa, datorii: 177,42 lei, reprezentant: Alexe Costin Marius; Noul Orizont SRL, str. Eliberării, nr. 9A, Constanţa, datorii: 1.578,46 lei, reprezentant: Bârsan Dumitra; Ada-Leonard SRL, str. Bărăganului, nr. 9, Constanţa, datorii: 110,86 lei, reprezentant: Sterian Buliga Vasile; Angelo Intermed SRL, str. Nucilor, nr. 30, Constanţa, datorii: 138,7 lei, reprezentant: Mirea Elena Teodora; Club Sportiv Metalul, str. Badea Cârţan, Constanţa, datorii: 2.160,95 lei, reprezentant: Frunză Liviu; Pan Gudam SRL, str. IL Caragiale, nr. 55, Constanţa, datorii: 283,15 lei, reprezentant: Damu Zoiţa; Ambient Prim Construct SRL, adresa: I Cosânzeana, nr. 8, Constanţa, datorii: 328,4 lei, reprezentant: Plăcintescu Sorin; G&A Com Impex SRL, str. IG Duca, nr. 71, Constanţa, datorii: 114,17 lei, reprezentant: Aita Doru; Sikora SRL, Şos. Mangaliei, nr. 81, Constanţa, datorii: 208,91 lei, reprezentant: Ungureanu Cristinel; Compania de Construcţii şi Comunicare Hidro SA, Al. Albăstrelelor, nr. 14, Constanţa, datorii: 267,41 lei, reprezentant: Ghiţă Nicolae; Vip Com SRL, str. Mircea cel Bătrân, nr. 62, Constanţa, datorii: 310,37 lei, reprezentant: Cuşu Constantin; Eucass SRL, str. Cpt. P. Papadopol, nr. 14, Constanţa, datorii: 9.087,08 lei, reprezentant: Iusuf Mahir; Sabin Tour SRL, Popasul 3, Mamaia Sat, datorii: 73.180,36 lei, reprezentant: Calafus Silviu; Tabăra pt. Tineret Victoria SA, Mamaia Sat, datorii: 5.727,39 lei, reprezentant: Aratu Daniela; Hanul Piraţilor SRL, Mamaia Sat, datorii: 22.435,66 lei, reprezentant: Matache Valentin.