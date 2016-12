Lista propunerilor pentru premiul Oscar pentru film străin pe 2012

Lungmetrajul iranian „A Separation / Nader şi Simin, o despărţire” de Asghar Farhadi se află pe lista celor nouă pelicule care ar putea fi nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin anul acesta. Filmul a câştigat deja o serie de premii importante la categoria Cel mai bun film străin, inclusiv Globul de Aur, premiul decernat de New York Film Critics Circle, cel decernat de National Society of Film Critics, ca şi Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin din 2011. Filme din Germania, Danemarca, Canada şi Maroc au fost incluse şi ele pe această listă scurtă, alcătuită cu ajutorul a două comisii ale Academiei de film americane, care va decerna premiile Oscar în februarie. Lista scurtă a candidatelor la Oscarul pentru cel mai bun film străin, care include şi pelicule din Taiwan, Polonia, Israel şi Belgia, va fi restrânsă de două comisii speciale din New York şi Los Angeles la cinci pelicule.

Pe această listă se află documentarul „Pina 3D” regizat de Wim Wenders, propunerea Germaniei, şi lungmetrajul polonez „In Darkness”, regizat de Agnieszka Holland. Filmul israelian „Footnote”, regizat de Joseph Cedar a ajuns şi el pe lista scurtă, alături de pelicula marocană „Omar Killed Me” semnat de Roschdy Zem şi cea taiwaneză „Warriors of the Rainbow: Seediq Bale” de Te-Sheng Wei. Lungmetrajul belgian „Bullhead” de Michael R. Roskam, cel canadian „Monsieur Lazhar” de Philippe Falardeau şi cel danez „SuperClasico” de Ole Christian Madsen completează lista scurtă din acest an a celor nouă pelicule propuse spre a fi nominalizate la premiul Oscarul pentru cel mai bun film străin. În acest an, pe lista lungă s-a aflat şi propunerea României, filmul „Morgen”, regizat de Marian Crişan. În 2011, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin a fost decernat lungmetrajului danez „In a Better World”, regizat de Susanne Bier.