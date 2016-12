Listarea Electrica la bursă, un succes total

Guvernul salută încheierea cu succes a procesului de listare a societății Electrica, precum și implicarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în privatizarea companiei. Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbătă, că statul a obținut aproape 2 miliarde de lei din listarea societății Electrica, adăugând că este cea mai de succes listare din istoria României. „Felicitări tuturor celor care au muncit pentru ca listarea Electrica să fie cea mai de succes listare din istoria României. Am obținut aproape 2 miliarde de lei pentru partea de acțiuni listată și, prin decizia Guvernului nostru, acei bani nu se duc la buget, ci rămân în societate, pentru a fi investiți în infrastructura de energie", a afirmat prim-ministrul la începutul ședinței extraordinare de Guvern. Ponta a adăugat că succesul listării "e un semn foarte clar de încredere". "Faptul că o societate românească se poate lista și la București, și la Londra cu asemenea valoare, aproape jumătate de miliard de euro, în aceste vremuri, nu e deloc puțin", a precizat premierul. Potrivit acestuia, „în urmă cu ceva timp, când vorbeam despre viitoarea listare de succes a Electrica în luna iunie a acestui an, erau foarte mulți care aveau îndoieli că acest lucru se poate întâmpla. Am reușit să facem această listare, cea mai mare de pe bursa românească, într-un context de piață care poate fi ușor calificat drept unul dificil'', a spus premierul Victor Ponta, potrivit unui comunicat al Executivului remis, sâmbătă, presei. „Totodată, acest proces este numai o parte din strategia Guvernului de a crește performanța, integritatea și transparența în companiile de stat. Salut pe această cale și decizia BERD de a investi în acțiunile Electrica. Acest lucru ne arată că avem o companie ce este privită ca un jucător important pe piața de energie europeană și care are un viitor frumos în față. Decizia BERD va influența cu siguranță, în sens pozitiv, și alți investitori interesați să se implice pe piața de energie din România, despre care nu am rețineri să afirm că este una dintre cele mai dinamice și cu cel mai mare potențial din regiune”, a adăugat Ponta.

ÎN 6 LUNI, TRANZACȚII DE 150 MILIOANE LEI CU ACȚIUNI ELECTRICA? Investitorii de retail care au subscris în oferta publică Electrica ar putea genera tranzacții de 150 milioane lei, în următoarele 6 luni, cu acțiuni ale acestei companii energetice, potrivit calculelor brokerilor, respectiv peste 35% din valoarea ofertei publice. „Când componenta de retail într-o astfel de ofertă publică este una substanțială, aceasta generează tranzacții mari și o valoare mare de tranzacționare, dar trebuie ținut cont și de condițiile de piață”, a declarat sâmbătă, la Forumul Investitorilor de Retail de la Neptun, Stere Farmache, membru în Consiliul de Administrație al BVB, fost președinte și director general al BVB. Farmache a menționat celelalte oferte publice de companii energetice românești listate la bursă - Transelectrica în 2006, cu 4.700 de subscrieri ale investitorilor de retail, valoarea acțiunilor - 50 milioane lei, care au generat 44.000 tranzacții de 461 milioane lei (374% raportat la valoarea ofertei) în următoarele 6 luni, Transgaz în 2007 - 11.593 subscrieri/90 milioane lei, care au generat 12.000 tranzacții de 117 milioane lei în următoarele 6 luni, Romgaz în 2013 - 12.000 de investitori de retail/343 milioane lei, care au generat 25.000 de tranzacții în valoare de 431 milioane lei (38% din valoarea ofertei) în următoarele 6 luni de la listare. Farmache a mai arătat că valoarea medie a portofoliilor investitorilor de retail a crescut în ultima perioadă, conform datelor Fondului de Compensare a Investitorilor. Un număr de 85.000 de persoane au conturi pe piața de capital, iar valoarea medie a portofoliilor mici (cele compensate integral) este de peste 2.000 de euro, iar a portofoliilor mari (cele compensate parțial) este de peste 200.000 de euro.