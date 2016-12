Listarea Fondului Proprietatea va tripla lichiditatea bursei

• FP va atrage foarte mulţi investitori străini, goniţi până acum de tranzacţiile mici de la bursa autohtonă, apreciază brokerii români

• Free-float-ul BVB va creşte cu 81%, la 4,7 miliarde euro, spun bancherii

•Şeful Bursei, Stere Farmache: „Listarea va oferi o modalitate transparentă de tranzacţionare a titlurilor FP”

Fondul Proprietatea este listat, astăzi, la Bursa de Valori din Bucureşti (BVB), brokerii şi analiştii economici estimând că lichiditatea pieţei va creşte semnificativ şi că mulţi investitori străini importanţi vor deveni interesaţi să joace pe bursa noastră. Preşedintele BVB, Stere Farmache, spune că listarea FP este un eveniment important pentru România, pentru că va da un răspuns la întrebările privind transparenţa preţului titlurilor FP. „Listarea va oferi cetăţenilor, celor care deţin titluri FP şi celor care doresc să cumpere o modalitate transparentă de tranzacţionare. De asemenea, va genera o serie de evenimente pozitive pentru bursă şi o creştere a valorii de tranzacţionare”, precizează şeful BVB. Brokerii spun că foarte mulţi investitori din afara ţării sunt interesaţi de acţiunile FP, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra lichidităţii tranzacţiilor la BVB, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. „Lichiditatea va creşte pentru că FP are un free-float (proporţia titlurilor deţinute de acţionari minoritari) foarte mare, de peste 60%. BVB are o capitalizare de 25 miliarde euro, însă un free-float mic, de 2-3 miliarde euro. Astfel, free-float-ul BVB va creşte”, spune Mihai Chişu, broker la IFB Finwest. Mai exact, free-float-ul FP este mai mare decât cel al primelor zece companii listate acum la bursă, luate la un loc, spun cei de la Raiffeisen, care intermediază listarea, împreună cu BRD şi ING. „Potrivit estimărilor noastre, free-float-ul BVB va creşte cu 81%, de la 2,7 la 4,7 miliarde euro, iar lichiditatea pieţei de capital se va tripla”, spune preşedintele Raiffeisen Capital&Investment, Dana Mirela Ionescu. Brokerii se aşteaptă ca volumul tranzacţiilor să fie foarte ridicat în primele săptămâni de la listare, lucrurile urmând să revină apoi într-o „zonă de normalitate”. „Bursa are o şansă importantă în acest an - ar putea sparge cercul vicios generat de tranzacţiile mici, care provoacă dezinteresul investitorilor”, consideră preşedintele casei de brokeraj Intercapital Invest, Răzvan Paşol.