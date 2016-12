Listele repartizării la licee, afişate

Unităţile de învăţământ gimnazial din întreaga ţară au afişat, ieri, listele cu absolvenţii repartizaţi la licee. În condiţiile în care rezultatele repartizării computerizate au fost afişate încă de pe 12 iulie pe site-ul Ministerului Educaţiei, puţini absolvenţi ai claselor a VIII-a, proaspăt liceeni, au mai venit să verifice listele la şcoala generală de provenienţă. „Am trecut astăzi (ieri - n.r.) să-mi iau foaia matricolă pentru dosarul de înscriere la liceu. Ştiam deja de ieri (marţi – n.r.) unde am fost repartizat. Din fericire, am avut o medie destul de mare (8,76) şi am reuşit să intru exact unde îmi doream, la Liceul Teoretic „Decebal”, profilul matematică - informatică”, a spus Flavius Bogdan Spânu. Un număr de 6.541 de elevi înscrişi în clasa a IX-a au fost repartizaţi, pe 12 iulie, în liceele şi grupurile şcolare din judeţul Constanţa, în timp ce alţi 67 de candidaţi au rămas fără un loc la liceu - deşi unii au avut medii de 9.00 - pentru că nu au avut suficiente opţiuni trecute în fişa de admitere. Aceştia mai au o şansă la următoarea repartizare, programată în data de 22 iulie. În perioada 15 - 24 iulie, elevii se pot prezenta la secretariatele liceelor unde au fost admişi pentru a-şi depune dosarul de înscriere.