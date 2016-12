Litoral Corbu este şi matematic promovată

Duminică s-au jucat partidele contând pentru etapa a 24-a din Campionatul Judeţean de fotbal, în urma căreia s-au decis deja două dintre promovatele în Liga a IV-a. Litoral Corbu a acumulat un punctaj pe care următoarele clasate nu îl mai pot atinge, iar CS Peştera, formaţie care a câştigat toate partidele jucate până acum, mai are nevoie de două puncte în trei meciuri pentru a fi şi matematic promovată. Doar în Seria Est lucrurile nu sunt încă decise, Unirea Topraisar şi Viitorul Mereni fiind echipele care îşi dispută primul loc al clasamentului, în ultimele două etape.

Iată rezultate înregistrate - SERIA NORD: Pescăruşul Gîrliciu - Pescarul Ghindăreşti 2-0 (M. Furnică 44, 90+2); Dunaris Topalu - Dunărea Ciobanu 3-5 (G. Ion 10, Ov. Grasu 55, V. Teacă 77 - R. Acreală 12, 42, 75, Ad. Tănase 17, M. Ilie 53); Victoria (fosta Ulmetum) Pantelimon - Sportul Tortoman 0-2 (I. Strujac 77, M. Iftime 87); Litoral Corbu - Viitorul Fîntînele 2-1 (Em. Potîrnache 84, 90+3 - N. Rădulescu 51). Voinţa Săcele, Steaua Speranţei II Siliştea şi Viitorul Tîrguşor au stat. Tot duminică s-a jucat şi o restanţă din etapa a 21-a: Voinţa Săcele - Steaua Speranţei II Siliştea 5-4 (D. Bălan 2, V. Ţăranu 5, Ad. Gheorghe 58, Şt. Biştea 64, N. Boşca 77 - Fl. Andrieş 10, Fl. Agavriloaiei 16, 35, 82). Clasament: 1. Corbu 44p/19j; 2. Săcele 36p/18j (golaveraj: 59-37); 3. Ciobanu 36p/18j (golaveraj: 54-36).

SERIA SUD: Voinţa Cochirleni - AS Ciocîrlia 2-4 (Fl. Gîlcă 55, M. Rolea 69 - D. Simion 32, 67, 75, D. Atodiresei 81); Trophaeum Adamclisi - Marmura Deleni 3-1 (I. Pavel 15, M. Petruţ 17, V. Barangă 67 - M. Scurtu 23); Dunărea Ostrov - Gloria II Băneasa (fosta Inter Ion Corvin) 2-2 (L. Azmi 8, 82 - D. Sivriu 17, G. Sandu 57); CS Peştera - Dacia Mircea Vodă 8-1 (I. Lupu 16, 30, 76, Ad. Moga 31, 49, S. Ştefan 70, P. Niţă 80, D. Anuţă 87 - Gh. Răchitosu 71); Speranţa Nisipari - Sacidava Aliman 12-3 (Al. Banciu 4, 18, 56, Şt. Evu 10, M. Cosma 23, M. Popa 28, S. Ochiuleţ 31, 43, 52, 62, 67, Cr. Gari 58 - Ad. Tiripan 60, 64, 83); AS Valea Dacilor - Sport Prim Oltina 8-1 (G. Mitu 13, M. Cartoafă 25, 35, 50, 55, 66, A. Sîrbu 28, D. Antip 58 - St. Culea 69); Gloria Seimeni - Voinţa Siminoc 1-3 (H. Dobra 55 - G. Pascal 28, 38, C. Ţîrcovnicu 87). Clasament: 1. Peştera 69p/23j; 2. Valea Dacilor 58p/22j; 3. Ostrov 47p/23j.

SERIA EST: Atletic 2 Mai - AS Bărăganu 6-0 (I. Şchiopu 5, 40, 78, Vl. Bălău 35, 63, 81); Recolta Negru Vodă - Unirea Topraisar 1-3 (M. Ianoşi 24 - A. Ciortan 46, G. Iordachi 70, G. Sandu 80); Viitorul II Pecineaga - CS II Eforie (fosta Farul Tuzla) 4-2 (Fl. Gherase 20, 81, M. Croitoru 66, I. Olaru 76 - D. Iosif 30, Al. Grăjdan 38); Avîntul Comana - Viitorul Cobadin 2-1 (Cl. Mitran 73, S. Ciocan 90+3 - Ad. Gîrtone 80); CS II Agigea - Voinţa Valu lui Traian 3-3 (D. Niţă 55, Cr. Mitran 48, Ad. Slave 85 - M. Cojocaru 27, 75, C. Ciuc 57); Luceafărul Amzacea - Viitorul Mereni 1-4 (A. Stoica 48 - Ad. Novac 27, C. Strîmbu 37, C. Spătaru 58, 84); Fulgerul Chirnogeni - Gloria Albeşti 2-2 (Cr. Dragomir 28, I. Stîngă 56 - P. Anghel 5, I. Fodor 77). Clasament: 1. Topraisar 55p; 2. Mereni 51p; 3. Eforie II 48p.

Clasamentele celor trei serii din Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.