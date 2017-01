“Litoral Tour” cu autobuze supraetajate

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a inaugurat ieri primul circuit complet de agrement în staţiunile de pe litoralul românesc, deservit de două autobuze supraetajate, care vor efectua, zilnic, trei tururi complete ale litoralului. “Consilierii judeţeni au votat, în şedinţa din februarie, înfiinţarea, în premieră naţională, în parteneriat cu Primăria Constanţa, a traseului “Litoral Tour”. Produsul presupune realizarea unui tur al tuturor staţiunilor, care le va permite turiştilor să viziteze toate obiectivele de interes turistic, religios sau arheologic de pe litoral. Este un pas înainte pentru dezvoltarea turismului. “Litoral Tour” este conectat cu “Constanţa City Tour” şi astfel dăm posibilitatea turiştilor să ajungă din Mamaia pînă în Mangalia la bordul acestor autobuze supraetajate ultramoderne, plătind o sumă modică, în comparaţie cu preţurile practicate în alte oraşe turistice din Europa”, a declarat Nicuşor Constantinescu. În condiţiile în care preţul unui billet (12 lei) se plăteşte o singură dată pe zi, turiştii au posibilitatea să plece, de exemplu, dimineaţa, din Mamaia, să viziteze Techirghiolul, Eforie Nord şi Sud, să coboare la Costineşti pentru o plajă, să plece mai departe după două-trei ore, să ia masa la Neptun sau Jupiter şi, după ce au ajuns la Mangalia, să se întoarcă spre seară la Constanţa. “Primăria Constanţa a inaugurat un traseu turistic similar, în Constanţa şi Mamaia, încă de la 1 mai şi pot să vă spun că se bucură de succes. Am vorbit cu directorul RATC, Dumitru Coiciu, şi mi-a spus că dacă am mai fi avut încă zece astfel de autobuze în plus, toate ar fi circulat pline, pentru că turiştii se plimbă de dimineaţa pînă seara tîrziu cu ele. Achiziţionarea acestor mijloace de transport a fost o idee foarte bună şi ne bucurăm că şi CJC a inaugurat un traseu turistic care să cuprindă întreg litoralul”, a declarat viceprimarul Constanţei, Gabi Stan, prezent la turul de inaugurare. La rîndul său, directorul adjunct al RATC, Dan Astratinei, a declarat că durata unui tur complet al litoralului este de cinci ore (două ore şi jumătate dus şi două ore jumătate întors) şi că ”Litoral Tour” va deveni funcţional pentru turişti de mîine. Cele două autobuze care deservesc ”Litoral Tour” vor pleca de trei ori pe zi din Gara Constanţa, la orele 10.00, 12.30 şi 15.00 şi au la bord ghizi specializaţi, care stau la dispoziţia turiştilor pentru informaţii. Prezent şi el la inaugurarea oficială a noului produs turistic, primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat că ”Litoral Tour” este o atracţie în plus pentru litoralul românesc şi o modalitate extrem de plăcută de petrecere a timpului pentru turiştii care mai doresc să facă şi altceva în afară de plajă în vacanţă. ”Este pentru prima dată cînd se face un astfel de traseu, dar sînt sigur că autobuzele vor deveni, în cel mai scurt timp, un punct de atracţie pe tot litoralul. Sper ca, prin intermediul acestui tur al litoralului, turiştii să vadă că şi staţiunile Eforie arată bine şi la anul poate îşi vor petrece concediile aici”, a declarat Brăiloiu.