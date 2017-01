Litoralul ar putea pierde cele opt distincţii “Blue Flag“

Sub monitorizarea, timp de patru ani, a Federaţiei Internaţionale de Educaţie pentru Mediu, opt plaje de pe litoralul românesc au obţinut, în toamna anului trecut, distincţia “Blue Flag“ (steag albastru). Performanţa a fost obţinută de hotelierii concesionari ai plajelor respective, împreună cu fostul Minister al Turismului. Iarna trecută, cei opt hotelieri care au făcut demersurile necesare obţinerii “Blue Flag” pentru plajele pe care le administrau, au fost anunţaţi că cererile lor au fost admise. Drept urmare, foarte mulţi turişti s-au înscris în diferite programe de vacanţă pe litoralul românesc, la plajele cu “Blue Flag“. Sosit, săptămîna trecută, la Constanţa, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, Ovidiu Iuliu Marian, a declarat, într-o conferinţă de presă, mîndru nevoie mare, ca şi cum ar fi contribuit cu ceva, că litoralul românesc a obţinut opt „Blue Flag, în Mamaia, Eforie Nord, Neptun, Venus şi Saturn. Numai că, în urma noii strategii emanate de ministreasa Mediului, Sulfina Barbu, precum şi a licitaţiilor de închiriere a plajelor, puse în practică de directorul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Ionel Manafu, plajele au revenit, în acest an, unor societăţi comerciale care nu au legătură cu domeniul turismului. Prin urmare, graţie ministresei Sulfina şi subordonatului Manafu, s-a dat peste cap tot turismul de pe litoral, iar distincţiile obţinute de cele opt plaje pot fi pierdute.

Unul dintre investitorii de pe litoral care a rămas fără plajă în urma strategiei de îngropare a turismului litoral, este Angela Zahiu, director al Complexului Savoy, unul dintre iniţiatorii acţiunii de obţinere a distincţiei „Blue Flag”. “Ceea ce am promis turiştilor nu mai există. Asta pentru că operatorii care au obţinut statutul de plajă “Blue Flag“ şi au dotat plajele la standarde internaţionale au fost daţi la o parte. Fără investiţii, plajele nu pot avea statutul de Blue Flag“, a afirmat Angela Zahiu. Ea a mai spus că atît din punctul său de vedere, ca director de unitate hotelieră, cît şi al celorlaţi hotelieri care au investit în turism, eforturile investiţionale pentru reuşita acestui demers au fost uriaşe. “Apele Române au reuşit să strice tot ceea ce noi amenajaserăm. Toată investiţia pe plaje a hotelierilor a fost aruncată de Apele Române: canalizări, iluminat, coşuri de gunoi“, a spus Angela Zahiu. Ea mai declarat că nu ştie cum vor acţiona noii locatari ai plajelor, întrucît sezonul estival a început deja, iar plajele arată jalnic. “Practic, am dat timpul în urmă cu 10 ani“, a mai afirmat Zahiu. În plus, directorul Complexului Savoy a amintit că din cauza noii strategii a Ministerului Mediului şi DADL, pe plajele din Mamaia au reapărut hoţii. “Deja mi-au furat şapte paturi, de care, timp de trei ani, nu se atinsese nimeni“, a spus Angela Zahiu. “Blue Flag“ este o distincţie care se acordă ţărilor care au plaje, după un program bine stabilit şi monitorizat timp de cîţiva ani, scopul fiind îmbunătăţirea calităţiilor din turism pentru turiştii care au nevoie de servicii de calitate, de siguranţă. În august, cele opt plaje vor fi evaluate din nou de o comisie a Federaţiei Internaţionale de Educaţie pentru Mediu, care va stabili dacă plajele îndeplinesc sau nu criteriile „Blue Flag”.