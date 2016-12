Litoralul, în febra pregătirilor

Sezonul estival 2013 are toate şansele să devină un moment de cotitură în istoria turismului de pe litoralul românesc, al cărui viitor se anunţă a fi „luminos”, dacă va da dovadă şi în anii următori de aceeaşi seriozitate. Mai exact, dacă până acum, în majoritatea cazurilor agenţii economici începeau să se pregătească pentru 1 Mai cu doar câteva zile înainte, în 2013 pregătirile au început, în unele cazuri, chiar de anul trecut. Este şi cazul restaurantului „Bibi Bistro”, primul local de acest gen deschis în staţiunea Vama Veche, în 1998. „În toamnă, după închiderea sezonului, ne-am luat o vacanţă de o săptămână, apoi am revenit la muncă şi am început pregătirile pentru această vară. Am pus la punct partea de organizare, am renovat, am făcut reparaţii şi am investit în aparatura de bucătărie. Am făcut tot posibilul să ne primim clienţii în cele mai bune condiţii chiar mai devreme de 1 Mai”, a declarat managerul restaurantului, Călin Baran. Localul este deschis încă de la începutul lunii aprilie, pentru cei care, cuprinşi de nostalgie, doresc să petreacă câteva ore în Vama Veche, departe de viaţa agitată a oraşului. „Avem clienţi fideli care revin an de an în staţiune şi la restaurantul nostru. Lucrez aici din 2009 şi am ajuns să cunosc 80% din clienţi. Am iniţiat chiar şi o tradiţie: prima dată când ne calcă pragul în sezonul respectiv, clienţii sunt serviţi cu un pahar de palincă din partea casei”, a mai spus managerul restaurantului.

NEPTUN REVINE LA STRĂLUCIREA DE ALTĂDATĂ? Una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon estival este staţiunea Neptun. Dacă în anii trecuţi imaginea oferită de staţiune turiştilor era dezolantă (străzi în stare proastă, şantiere în lucru, spaţii verzi neîngrijite etc.), de această dată lucrurile s-au schimbat complet, pregătirile fiind aproape de final, chiar dacă suntem la jumătatea lunii aprilie. Pavajul trotuarelor este curat, spaţiile verzi din faţa hotelurilor (indiferent dacă unităţile au fost deschise sau nu) sunt aranjate, iar întreaga staţiune aşteaptă sosirea primilor turişti. Pentru angajaţii Complexului „Lacul Racilor”, de la intrarea în staţiunea Olimp, venirea sezonului estival nu a însemnat foarte multe pregătiri, unitatea fiind deschisă şi pe timpul iernii. „Clienţii noştri pot alege să fie cazaţi în camerele din cadrul hotelului, sau în cele zece vile ale complexului (cinci vile cu patru camere duble şi cinci vile de tip apartament). Pentru că pe timpul iernii vilele sunt închise, acum se fac pregătirile necesare amenajării acestora, pentru a putea primi turişti începând cu 1 mai”, au declarat reprezentanţii complexului. Şi la nivelul staţiunii Coştineşti pregătirile sunt în toi, pentru o parte a agenţilor economici. Pentru că suntem, totuşi, în România, iar lucrurile bune tind să fie copiate într-un ritm mai lent, pe lângă hotelurile, barurile, restaurantele, terasele şi cluburile unde pregătirile sunt în toi, iar muncitorii mişună de colo-colo, mai sunt şi cazuri în care agenţii economici nu par să dea doi bani pe deschiderea oficială a sezonului, preferând să lase totul pe ultima sută de metri.

MAMAIA, CENTRUL DISTRACŢIEI Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, în minivacanţa 1 Mai-Paşte din acest an sunt aşteptaţi pe litoral aproape 40.000 de turişti. Ca în fiecare an, cel mai mare număr de turişti este estimat să ajungă în staţiunea Mamaia. După cum era de aşteptat, pentru această ocazie, agenţii economici s-au pregătit temeinic. „Ne aşteptăm ca în minivacanţă să avem toate locurile ocupate. Ne-am pregătit din timp, am renovat, am igienizat. Pe cei care ne vor trece pragul îi aşteptăm cu preparate din peşte, fructe de mare, precum şi alte produse culinare delicioase”, au declarat reprezentanţii restaurantului „On Plonge Jr” din Mamaia. Patronatele hoteliere şi agenţiile de turism au pregătit oferte speciale, specifice fiecărui eveniment, dar şi pachete comune, care să includă întreaga perioadă 30 aprilie - 7 mai. Pe litoralul românesc, preţurile la cazare încep de la 45 de lei de persoană pentru o noapte, la un hotel de două stele din Mamaia şi pot ajunge până la 700 de lei de persoană pe noapte, la hotelurile de cinci stele.