Litoralul, la mare căutare

Reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) organizează, în perioada 17 - 20 martie, Târgul Internaţional de Turism Holiday Market. Manifestarea, care are loc la Bucureşti, la Centrul Internaţional de Conferinţe din cadrul Palatului Parlamentului, reuneşte 120 de expozanţi din turism: operatori aerieni, hotelieri, agenţii de turism etc. „Spaţiile puse la dispoziţia expozanţilor au fost ocupate de acum o lună, iar în cele două zile de la deschidere am avut un număr record de vizitatori. Acest lucru demonstrează că este una dintre cele mai importante acţiuni de acest gen de pe plan naţional, ediţia din acest an fiind un real succes”, a declarat preşedintele ANAT, Corina Martin. Printre cele mai căutate pachete de vacanţă au fost cele de pe litoral. Potrivit preşedintelui ANAT Sud-Est, Cristian Bărhălescu, deja s-au raportat vânzări de tip „înscrieri timpurii” mai mari comparativ cu anul trecut, Holiday Market reprezentând cel mai important târg de turism din punctul de vedere al prezentării ofertei turistice la început de sezon. „Până la sfârşitul lunii martie se vor înregistra creşteri semnificative în ceea ce priveşte vânzarea pachetelor turistice. Litoralul în sine reprezintă o atracţie, în condiţiile în care fiecare persoană vrea să se bucure de o perioadă de relaxare, de aer curat şi de plaje. Nu trebuie decât să chemăm turiştii”, a declarat Cristian Bărhălescu. El a adăugat, însă, că numai cazarea şi masa nu sunt suficiente pentru a asigura un număr mare de turişti, la fel de importante fiind şi serviciile adiacente (activităţi pentru petrecerea timpului liber), în aşa fel încât cei care vin pe litoral să îşi dorească să petreacă cât mai mult timp aici şi, eventual, să vină şi în extrasezon.