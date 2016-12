Litoralul, mai plin cu 20% faţă de anul trecut

Numărul turiștilor pe litoralul românesc este cu aproximativ 18 - 20% mai mare față de anul trecut, potrivit estimărilor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism și ale patronatelor din turism, a anunțat Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD). ”Creșterea se datorează campaniei intense de promovare a litoralului, demarată încă din toamna anului trecut, numărului mare de evenimente organizate în toate stațiunile și cu precădere prin campania ”Mamaia Style”, îmbunătățirii standardului serviciilor turistice oferite de hotelieri și proprietarii de structuri turistice de alimentație publică și agrement”, anunță reprezentanții ALDD, într-un comunicat. În topul stațiunilor s-au aflat în acest an Mamaia, Eforie și Venus, unde investițiile noi în segmentul hotelier și în agrement au atras un număr mai mare de turiști față de anii anteriori. Participarea ALDD la toate târgurile de turism naționale și internaționale (Londra, Varșovia, Tel Aviv, Chișinău, Berlin), dar și lansarea programului ”Înscrieri Timpurii” încă din noiembrie 2015 au contribuit la atragerea unui număr mare de turiști din țară și din străinătate, în această vară, pe litoral. ”În 2015 am promovat în premieră Mamaia, litoralul şi Delta Dunării către pieţe externe pe care nu le-am mai abordat până acum, respectiv Turcia, Italia şi Israel. Vom continua şi în 2016 campania de promovare Mamaia Style, prin participarea la târgurile interne şi internaţionale, infotripuri şi organizarea de evenimente. Ne interesează în mod special să atragem pe litoral pieţele vest-europene şi intenţionăm ca, pe lângă rutele aeriene noi ce ne-au conectat în acest an cu Londra, Milano şi Tel Aviv, să atragem şi zboruri şi tour-operatori din Olanda şi Germania”, a declarat președintele ALDD, Corina Martin. Și Delta Dunării a avut o creștere de 30% a numărului de turiști față de 2014. ”Sezonul 2015 în Delta Dunării este în curs, sunt anunțate rezervări inclusiv pentru toată luna octombrie”, a declarat vicepreședintele Asociației Patronatului în Turismul din Delta Dunării, Dragoș Gociman.