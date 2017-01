Litoralul nu îşi mai lasă soarta pe mîna autorităţilor centrale

Situaţia dezastruoasă în care a fost adus turismul litoral de către actuala putere i-a determinat pe toţi factorii implicaţi în acest sector de activitate să dea dovadă de unitate şi, pentru prima oară, să se aşeze la masa discuţiilor, decişi să nu mai lase sezonul următor pe mîinile autorităţilor centrale. Singura veste bună pe care o aduc factorii din turism este aceea că actualul sezon estival este “un pic mai bun decît cel viitor”, avînd în vedere că toate contractările dintr-un an turistic sînt reflecţia a ceea ce s-a întîmplat în anul precedent pe plan legislativ, administrativ etc. Marii tour-operatori au anunţat că turiştii străini nu vor veni pe litoral în 2007, ei aşteptînd evoluţia condiţiilor de turism din România. Dat fiind faptul că pentru sezonul actual nu se mai poate face nimic, iar sezonul 2007 este compromis din faşă, Comisia pentru un litoral mai bun, care reuneşte toţi factorii implicaţi în dezvoltarea turismului de la malul Mării Negre, speră ca măcar din 2008 litoralul să fie relansat şi să înceapă să redevină atractiv. În opinia primarului Constanţei, Radu Mazăre, revigorarea litoralului ar putea fi posibilă prin preluarea unor idei care, în străinătate, atrag turiştii ca un magnet: construirea de apartamente de vacanţă, facilităţi fiscale pentru unităţile de cazare, diversificarea ofertei de divertisment şi infrastructură.

Sezonul estival 2007, fără turişti străini

Decişi să nu mai lase sezonul următor pe mîinile autorităţilor din “turnul de fildeş“, toţi factorii direct implicaţi în turism s-au întîlnit, ieri, pentru prima dată, la aceeaşi masă, pentru a găsi cele mai eficiente soluţii care să ducă la revigorarea turismului de litoral. La discuţiile din cadrul “Comisiei pentru un litoral mai bun“ au luat parte reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, reprezentanţi ai primăriilor riverane Mării Negre, ai Camerei de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură (CCINA), ai asociaţiilor hoteliere de pe litoral, ai touroperatorilor străini, precum şi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorului şi ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Est. “Este prima întîlnire a «Comisiei pentru un litoral mai bun», care este iniţiată de Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), prin comisia de Incoming şi Regiunea Sud-Est. Este ambiţia noastră de a reuni la aceeaşi masă toţi factorii implicaţi în dezvoltarea turismului de litoral. Scopul final al acestei comisiei este elaborarea «Master Planului Litoral 2007». Am aşteptat ca această iniţiativă să vină din partea autorităţilor centrale, dar în zadar. Noi am făcut întotdeauna propuneri şi am aşteptat să fim convocaţi să participăm la elaborarea acestor strategii, dar acest lucru nu s-a întîmplat. Motivul pentru care ne întîlnim azi aici este acela că noi, agenţiile de turism, vrem să vindem, în continuare, România“, a declarat preşedintele ANAT, Regiunea Sud-Est, Corina Martin. Ea a adăugat că înfiinţarea acestei comisii este o măsură de urgenţă în condiţiile în care pînă acum nu a existat, în turismul litoral, o unitate. “Nu am fost uniţi, dar astăzi ne propunem să creăm această unitate. Nu vrem să mai existe dezbinarea de care am fost acuzaţi şi de care s-a profitat pentru a se crea iniţiativele legislative care ne-au adus în această situaţie. Tour-operatorii străini au anunţat că ne oferă un an de pauză, tocmai pentru a ne oferi posibilitatea unei redresări pe care o dorim cu toţii şi pentru care ne-am întîlnit aici. Nu avem veşti prea bune! Previziunile pentru anul viitor sînt sumbre. Am spus întotdeauna că fiecare an turistic reprezintă reflecţia a ceea ce s-a întîmplat în anul anterior pe plan legislativ, administrativ etc. Dacă anul acesta ne-am «bucurat» de iniţiative legislative care nu au favorizat litoralul românesc, acest lucru se va vedea mai ales în sezonul care va urma. Totuşi, noi încercăm ca efectele să fie minimalizate. Vrem ca turismul să devină prioritate pentru guvern şi pentru preşedinţie. Nu i-am auzit niciodată nici pe primul ministru şi nici pe şeful statului menţionînd cuvîntul turism“, a adăugat Corina Martin

Previziunile sumbre pentru sezonul următor au fost accentuate şi de către reprezentantul TUI în România, Ciprian Popescu, care a declarat că TUI este în expectativă. “Am ajuns într-un punct critic din punctul de vedere al incomingului. Condiţiile pe care le oferă litoralul la ora actuală nu sînt propice pentru dezvoltarea acestui sector. Singura veste bună este că anul acesta este un pic mai bine decît va fi anul viitor“, a declarat Ciprian Popescu. În ciuda acestor afirmaţii, toţi cei prezenţi la întrunire s-au declarat încrezători în reuşita acestei comisii, care, conform declaraţiilor lor, dacă pentru sezonul 2007 nu mai poate face prea multe, poate revigora sezonul 2008. “Sînt convins că în cazul în care reuşim să ne unim forţele vom putea să redresăm turismul de litoral. Acest proces este de durată şi va continua pe următorii cinci-şase ani. În mai puţin de o săptămînă, vom elabora cinci puncte precise pentru a asigura o dezvoltare durabilă a litoralului. Turiştii străini, este evident, nu vor veni la anul în România, din cauza politicii dezastruoase practicate de ANT şi Ministerul Mediului, dar noi sperăm să-i aducem în 2008. Turiştii străini au fost înşelaţi în acest sezon pentru că ei au plătit serviciile de pe plajă şi nu au putut să beneficieze de ele. Este deja august şi pentru acest sezon nu se mai poate face nimic“, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir.

Apartamentele de vacanţă ar putea revigora capetele de sezon

La întrunirea “Comisiei pentru un litoral mai bun“ a participat şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, care le-a împărtăşit celor prezenţi idei care ar putea fi preluate de la destinaţiile străine care atrag, ca un magnet, turiştii. “Marii tour operatori au dat pauză României în anul 2007 din cauza strategiei deştepte pe care o avem. Am discutat despre ceea ce am putea face pentru ca turismul să meargă măcar la fel ca în urmă cu doi-trei ani. Există două capitole: un capitol al structurilor de cazare şi al preţurilor, unde trebuie făcute nişte facilităţi fiscale, pentru ca să reuşim să mergem în competiţie cu cei din Grecia sau Turcia, şi un alt capitol, al divertismentului şi al infrastructurii pe care le oferim în afara structurilor de cazare. Am adus în discuţie faptul că, la ora 1.00 noaptea, se închid toate localurile, iar staţiunile sînt moarte, lucru care nu se întîmplă în alte ţări, precum şi investiţiile care trebuie realizate în construirea unor marine şi în achiziţionarea unor pasagere. Toţi cei prezenţi au fost de acord că este o condiţie obligatorie să deţinem pasagere cu care să plimbăm turiştii pe mare. Trebuie să diversificăm oferta pe care o facem turiştilor. Grav este că acest sezon este la pămînt, despre sud nici nu mai are rost să discutăm, iar în staţiunea Mamaia, toţi cîrciumarii şi hotelierii au încasări de sub 50% faţă de cele înregistrate anul trecut. Este jale! Treabă nu se poate face numai prin voinţa autorităţilor locale. Dacă vom determina autorităţile centrale să construiască se face treabă, dacă nu, va fi în continuare la fel... ba chiar mai rău“, a declarat Radu Mazăre. El a adăugat că vina pentru lipsa turiştilor nu o poartă modul în care se prezintă structurile de primire de pe litoral, în care s-au făcut investiţii majore. “În staţiunea Mamaia hotelurile arată bine. S-au făcut investiţii în structurile de primire în proporţie de 80%. Cînd discutăm de preţuri, aducem în discuţie şi mărirea sezonului şi capetele de sezon. Toate cheltuielile se raportează la cinci săptămîni de sezon. Putem să discutăm despre ce se va întîmpla în staţiunea Mamaia cu apartamentele de vacanţă care vor aduce turişti şi pe scheletul cărora vor merge şi celelalte structuri aferente: magazine, restaurante etc. Avîndu-le pe acestea deschise, staţiunea poate funcţiona şi în lunile mai şi septembrie. Intenţiile de construire a acestor apartamente există. Proprietarii îmi cereau autorizaţie pentru hoteluri şi făceau pe blat apartamente de vacanţă. Am stat şi m-am gîndit: de ce nu? Acesta este tipul de dezvoltare pe care eu îl văd pentru Mamaia, care, în acest fel, nu va mai fi o staţiune ruptă şi de sine stătătoare, aşa cum eram obişnuiţi. Apartamentele de vacanţă vor fi vîndute cu 150 de mii de euro sau cu 70 de mii de euro, nu contează acest aspect, şi vor fi cumpărate de bucureşteni, clujeni etc, care vor veni la mare şi în mai şi în septembrie. În aceste condiţii, are sens şi deschiderea restaurantelor şi magazinelor. Există o coloană vertebrală aici. Avîndu-le pe acestea deschise, poate să vină şi TUI să spună cu funcţionează staţiunea“, a mai declarat Radu Mazăre.

Litoralul se transformă în staţiuni de pensionari

O altă problemă adusă în discuţie de către primarul Constanţei a fost cea a dezvoltării infrastructurii, o condiţie esenţială pentru atragerea turiştilor. “Primarul nu poate decît să facă infrastructură, spectacole, telesky pe apă, telegondolă şi să ofere toate serviciile. Începusem să fac pasarela în Mamaia, dar s-a stopat. Am să găsesc bani ca să reiau acest proiect, dar ştiu ce înseamnă acest lucru: discuţii pe marginea faptului că apa şi plaja nu sînt ale Primăriei. Cînd au dat hotărîre de Guvern să treacă apa din administrarea Mediului în administrarea APC, m-am trezit cu plîngere la DNA că a furat Mazăre zece hectare de apă ca să facă pasarela. Am vrut să fac şi telesky pe lac, pentru că este un lucru pe care nu îl găseşti în altă parte. Nu am avut taxele, dar le vom reinstitui, pentru că a fost votat noul Cod Fiscal. Voi avea banii şi voi începe să îl fac. Vor începe iar discuţii. Studii, peste studii. Stai să vezi că nu e de acord Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL), pe motiv că poluează. Ce fac peştii? Ce fac păsările? Sînt lucruri care nu ţin de noi, ci de Guvern, atît ca aprobări, cît şi ca finanţări“, a declarat primarul Mazăre. El a atras atenţia şi asupra faptului că staţiunile de pe litoral se transformă în staţiuni pentru pensionari, precizînd că în staţiunile din afara graniţelor nu se opreşte muzica la ora 01.00, aşa cum se întîmplă la noi. “În alte părţi duduie muzica pe terase. Ar trebui ca în anumite locaţii să se permită acest lucru. Nu sînt nişte staţiuni de moşi. Turiştii vin la mare pentru plajă, pentru nişte condiţii pe marginea cărora va trebui să mai discutăm, şi pentru distracţie. Eu am fost vineri prin toată Mamaia şi staţiunea era moartă la ora 01.00. Oamenii nu mai vin aici la distracţie. În Ibiza, turiştii rup în două barurile, pînă a doua zi la ora 12. În plus, sînt evenimente care se organizează. Dacă se fac controale care îi deranjează, turiştii nu mai merg a doua oară în acel loc“, a concluzionat Mazăre.

