Litoralul pierde turişti pentru că nu-s curse aeriene spre Constanţa

Peste 100.000 de turişti români renunţă să vină pe litoral din Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi sau Târgu Mureş pentru că nu au curse aeriene spre Constanţa şi pierd mult timp cu trenul sau maşina, mulţi dintre ei alegând să plece în străinătate, potrivit lui Alin Burcea, prim-vicepreşedintele ANAT. „Am solicitat Tarom să facă curse interne, de exemplu Cluj - Constanţa sau Timişoara - Constanţa. Clujenii nu mai vin pe litoral. Dacă din Cluj ajung în Mallorca în trei ore, sunt nebuni să facă 12 ore cu maşina până la Neptun?“, a declarat Burcea. Oficialul ANAT a spus că în aceeaşi situaţie sunt şi turiştii din Iaşi, Timişoara sau Târgu Mureş. „Peste 100.000 de turişti care pleacă din diverse oraşe din ţară în străinătate ar veni pe litoralul românesc dacă ar avea curse aeriene spre mare. Una dintre decizii, mai ales când ai copii, este că trebuie să ai un transport ieftin. Transportul cu avionul pe litoral dus-întors ar trebui să coste maximum 130 de euro, însă problema la noi este că nu sunt deloc curse pe litoral“, a afirmat Burcea. El a adăugat că ANAT aşteaptă de la Tarom schimbarea politicii comerciale. „Dacă până acum primeam ofertele pentru chartere în februarie pentru luna mai, acum am primit-o în octombrie. Pentru chartere am vrea să avem oferta din august, cum se face în lumea civilizată. Dacă nu îşi schimbă politica, nu va mai lua nimeni chartere de la ei“, a completat Burcea. Totodată, ANAT solicită Tarom ca abonamentele pe cursele interne ale operatorului aerian naţional să se poată cumpăra şi din agenţiile de turism. „Acum le dau doar agenţiile lor de la Tarom din ţară, ca să-şi justifice venitul. Dacă noi, 1.000 de agenţii, le vindem produsul, ce nevoie mai au de 15 agenţii, care au costuri şi salarii? Abonamentele pe curse interne sunt o piaţă foarte bună, dar o ţin doar pentru ei, ca să îşi justifice încasările. Dacă ne-ar lăsa să le vindem, ar creşte numărul abonamentelor“, a mai spus Burcea.