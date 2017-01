Litoralul preia coroana distracţiei!

„Râde iară primăvara,/ Peste câmpuri, peste plai, /Veselia umple ţara,/ C-a venit Întâi de Mai! (...) Înfrăţiţi azi cu ţăranii,/ Muncitorii-n joc şi cânt,/ Prăznui-vor în toţi anii/ Libertatea pe pământ!”... Dacă vechiul imn socialist nu îşi mai găseşte corespondenţă în cotidian prin prisma inegalităţilor sociale, bucuria cu care oamenii întâmpină această zi este la fel de sinceră. Gândul la mulţimea distracţiilor de la malul mării, cu dorul de plajă şi speranţa iubirilor înfiripate pe muzica valurilor, petrecerile zgomotoase pe terase sau concertele care electrizează până în zori atrag anual mii de turişti. Decibelii urcă în coloanele de maşini invers proporţional cu distanţa până la locurile de cazare şi, o dată ajunşi, tinerii de-abia dacă mai au răbdare să îşi lase bagajele în camere pentru a porni în promenadă pe falezele staţiunilor. Din fericire pentru ei, internetul le rezolvă din timp curiozitatea în privinţa show-urilor sau a cluburilor unde urmează să chefuiască în acest weekend. Pentru a le „îngreuna” însă alegerea, cotidianul Telegraf le oferă lista distracţiilor de la malul mării.

Mamaia. Mamaia satisface cele mai pretenţioase gusturi: The Mission organizează „The Pirates of 1st of May”, prin unirea a două petreceri devenite deja tradiţionale: „The Mission 1st of May” şi „InDeep&Dance”, pe plaja din nordul staţiunii Mamaia. Distracţia va avea loc, timp de două zile, în două corturi încălzite, pe timpul nopţii, iar ziua, petrecerea se va muta pe plajă. Printre cei care vor mixa se numără: Sven Vath, Steve Lawler Kerri Chandler, Art Department, Guy Gerber, Onur Ozer, Dyed Soundorom, Rosario Internullo, Adrian Eftimie, Pagal, Optik sau Tania Vulcano. În La Mania vor mixa, sâmbătă, după ora 23.00, Dj-ii Sneak şi Mes, urmaţi de Luciano, Reboot, Marc Antona, Maayan Nidam şi Cesar Merveille. Sunwaves 9 îi anunţă pe afiş, tot la Mamaia, pe Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Marco Carola, Lee Burridge, Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh, Cassy, Thomas Melchior, Valentino Kanzyani, Masomenos, Audiofly, Matthew Dekay, Cezar, Prâslea, Kozo, Dan Andrei, Priku, Piticu şi Gescu.

Tot sâmbătă, în Constanţa, The Bank Club găzduieşte „Fashion Playboy Party”, cu Raluca Tatu şi Laura Stoica, Cecilia Enache, Georgiana Constantin, Florentina Raiciu, Alexandra Vodă şi Carmen Popa, iar Pepe şi trupa sa cântă în Crema. În Summer Crush din Mamaia are loc party-ul „Green Sensations”, cu Buzdugan şi Morar, iar cinci dansatoare sexy din trupa Shadows vor încinge atmosfera în clubul Queen. Seara de duminică din Bamboo va fi dedicată muzicii de petrecere, în compania Tarafului din Clejani.

Pentru cei ce preferă un cadru select, „regele naiului”, Gheorghe Zamfir, le-a pregătit constănţenilor şi turiştilor care vor veni să-l vadă, în această sâmbătă, de la ora 21.00, un recital de excepţie, la restaurantul Harlequin din Mamaia. Rockerii se vor putea distra în compania trupelor Luna Amară şi White Walls, după ora 22.00, la clubul B!bl!otek din Constanţa. Pe 30 aprilie, de la ora 20.00, la City Park Mall, cele mai frumoase fete se vor întrece pentru titlul de „Miss Fashiontv Constanţa 2011”. Cătălin Botezatu şi Clara Rotescu vor încânta publicul cu cele mai recente creaţii, iar manechinele profesioniste vor prezenta colecţiile Fashiontv Lingerie şi Issabel Lombardi.

Mangalia. La Mangalia, cea de-a doua ediţie a „Crazy Salsa Fest” se desfăşoară până duminică, la Hotel Paradiso. Pe lângă marele concurs de dans, workshop-urile şi party-urile vor beneficia de participarea următoarelor trupe şi artişti: DJ Dobchoş, Dragoş-Salsa Galaxy (Bucureşti), Step in 2 Salsa SoloBaila, Vali şi Simona - Salsa Factory La Rosa Negra - Ritmo Caliente Salsa Fusion, Hermanos, Ozy Shyne, Tequila, KR\'EM, Ştefan Chiper, Sever Vuap Laur şi Laura Bogorodea, Salsa Encanto, Salsa Friends Mania Latina, Latin Dance Romania, Sueno Latino, Salsa Loca, Cris & Lidia (România, Spania), Los Pambos (Bulgaria), Clave Dance Academy (Turcia), Salsa de Cuba (Bulgaria), DJ Liviux, DJ Boris Andonov, DJ Bosc, DJ Dany (Belgia) şi Wilmark - Academia de Baile Latino.

Vama Veche. În Vama Veche, vor fi două zile de rock alternativ, indie, hip hop, punk rock, reggae şi D’n’B, campionate de fotbal şi volei, concursuri cu premii şi cocktail lounge în cadrul evenimentului „1Mai Mare”, ce va avea loc pe Plaja Nord. Sâmbătă, vor concerta Celelalte Cuvinte, Les Elephants Bizarres, Nişte Băieţi, Brigada Hades (Butch, Praetor, Zeppelin, Keri, DJ Undoo), East Roots, Perfect Zero for Infinity, Blue Pulse. Şi-au mai anunţat prezenţa următoarele trupe: în clubul Goblin, va cânta Şuie Paparude şi Discoballs, iar El Negro în Club Zapata. Îndrăgita formaţie Luna Amară va face show la TBA.